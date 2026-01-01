Zľava až do výšky 69 % na TaxHacker

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Samoobslužný účtovný nástroj s AI, ktorý automaticky extrahuje údaje z účteniek a faktúr pre živnostníkov a malé podniky.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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KVM 1
17,99
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť TaxHacker

TaxHacker je open-source účtovná aplikácia poháňaná AI, vytvorená pre freelancerov, nezávislých vývojárov a malé podniky. Eliminuje manuálne zadávanie údajov pomocou rozsiahlych jazykových modelov na automatické extrahovanie súm, dátumov, obchodníkov, daňových údajov a položiek z nahraných účteniek a faktúr.

Na rozdiel od účtovných nástrojov SaaS, TaxHacker beží výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre — vaše finančné dokumenty nikdy neopustia váš server. Podporuje viac ako 170 svetových mien s automatickou konverziou historických výmenných kurzov, funguje s OpenAI, Google Gemini, Mistral alebo lokálnymi modelmi cez Ollama, a umožňuje vám vytvárať vlastné kategórie a AI výzvy prispôsobené vašim špecifickým obchodným procesom.

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Kľúčové vlastnosti TaxHacker

Extrakcia dokumentov AI

Automaticky spracováva účtenky a faktúry na získanie súm, dátumov, obchodníkov a daňových údajov bez ručného zadávania.

Podpora viacerých mien

Sleduje transakcie vo viac ako 170 menách a 14 kryptomenách s automatickou konverziou historických výmenných kurzov.

Flexibilní poskytovatelia LLM

Funguje s OpenAI, Google Gemini, Mistral alebo lokálnymi modelmi ako Ollama – vyberte si poskytovateľa, ktorý vyhovuje vašim potrebám v oblasti súkromia a nákladov.

Vlastné kategórie

Vytvorte personalizované kategórie, projekty a polia s vlastnými AI výzvami prispôsobenými vašim špecifickým obchodným procesom.

Úplná kontrola údajov

Všetky finančné dokumenty zostávajú na vašom vlastnom serveri – žiadne služby tretích strán nikdy neuvidia vaše citlivé obchodné údaje.

Hromadné operácie

Pokročilé filtrovanie, fulltextové vyhľadávanie, hromadné operácie a export dát robia prípravu na daňové obdobie jednoduchou.

Prečo spustiť TaxHacker na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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