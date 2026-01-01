Nasaďte TaxHacker jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužný účtovný nástroj s AI, ktorý automaticky extrahuje údaje z účteniek a faktúr pre živnostníkov a malé podniky.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť TaxHacker
TaxHacker je open-source účtovná aplikácia poháňaná AI, vytvorená pre freelancerov, nezávislých vývojárov a malé podniky. Eliminuje manuálne zadávanie údajov pomocou rozsiahlych jazykových modelov na automatické extrahovanie súm, dátumov, obchodníkov, daňových údajov a položiek z nahraných účteniek a faktúr.
Na rozdiel od účtovných nástrojov SaaS, TaxHacker beží výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre — vaše finančné dokumenty nikdy neopustia váš server. Podporuje viac ako 170 svetových mien s automatickou konverziou historických výmenných kurzov, funguje s OpenAI, Google Gemini, Mistral alebo lokálnymi modelmi cez Ollama, a umožňuje vám vytvárať vlastné kategórie a AI výzvy prispôsobené vašim špecifickým obchodným procesom.
Kľúčové vlastnosti TaxHacker
Extrakcia dokumentov AI
Automaticky spracováva účtenky a faktúry na získanie súm, dátumov, obchodníkov a daňových údajov bez ručného zadávania.
Podpora viacerých mien
Sleduje transakcie vo viac ako 170 menách a 14 kryptomenách s automatickou konverziou historických výmenných kurzov.
Flexibilní poskytovatelia LLM
Funguje s OpenAI, Google Gemini, Mistral alebo lokálnymi modelmi ako Ollama – vyberte si poskytovateľa, ktorý vyhovuje vašim potrebám v oblasti súkromia a nákladov.
Vlastné kategórie
Vytvorte personalizované kategórie, projekty a polia s vlastnými AI výzvami prispôsobenými vašim špecifickým obchodným procesom.
Úplná kontrola údajov
Všetky finančné dokumenty zostávajú na vašom vlastnom serveri – žiadne služby tretích strán nikdy neuvidia vaše citlivé obchodné údaje.
Hromadné operácie
Pokročilé filtrovanie, fulltextové vyhľadávanie, hromadné operácie a export dát robia prípravu na daňové obdobie jednoduchou.
Prečo spustiť TaxHacker na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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