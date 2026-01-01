Nasaďte MistServer jedným kliknutím.
Plnohodnotná mediálna sada nástrojov s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie a doručovanie stabilných aplikácií na streamovanie cez internet vo veľkom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť MistServer
MistServer je open-source, plne vybavená súprava nástrojov na streamovanie médií, navrhnutá na vytváranie internetových streamovacích aplikácií. Podporuje širokú škálu vstupných a výstupných protokolov – vrátane RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT a RTSP – čo vám umožňuje prijímať, spracovávať a doručovať médiá akémukoľvek prehrávaču alebo zariadeniu. Vstavané webové UI na porte 4242 poskytuje kompletnú konfiguráciu servera, správu streamov a monitorovanie v reálnom čase bez ďalších nástrojov.
MistServer, navrhnutý pre vývojárov vytvárajúcich over-the-top (OTT) streamovacie aplikácie, je ľahký, modulárny a bezplatne použiteľný na akýkoľvek účel vrátane komerčného. Vlastné hostovanie na vašom VPS vám poskytuje plnú kontrolu nad vašou streamovacou infraštruktúrou bez poplatkov za diváka alebo závislostí od tretích strán.
Kľúčové vlastnosti MistServer
Multi-protokolová podpora
Prijímajte a doručujte streamy cez RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT a RTSP z jedného servera bez konfigurácie doplnkov.
Webová konfigurácia
Konfigurujte streamy, spravujte vstupy a monitorujte výkon servera z vstavaného webového rozhrania bez prístupu cez príkazový riadok.
Streamovanie s nízkou latenciou
Možnosti výstupu SRT a WebRTC umožňujú streamovanie s latenciou pod jednu sekundu pre živé podujatia a interaktívne aplikácie.
OTT Aplikácia pripravená
Vytvorené pre vývojárov vytvárajúcich OTT streamovacie platformy, MistServer spracováva vrstvu doručovania médií, aby ste sa mohli sústrediť na vašu aplikáciu.
Modulárna architektúra
Odstráňte nepoužívané binárne súbory protokolu, aby ste znížili nároky na server a ponechali len streamovacie protokoly, ktoré vaša aplikácia vyžaduje.
Prečo spustiť MistServer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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