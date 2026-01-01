Nasaďte Hermes Workspace jedným kliknutím.
Open-source riadiace centrum pre vášho agenta Hermes AI – čet, pamäť, schopnosti, terminál a súbory v jednom rozhraní.
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S čím sa dá postaviť Hermes Workspace
Hermes Workspace je open-source webové používateľské rozhranie, ktoré mení agenta Hermes AI (od NousResearch) na plnohodnotné riadiace centrum. Spája viacmodelový chat, trvalú pamäť, katalóg viac ako 100 zručností, integrovaný terminál natívny pre prehliadač a Conductor na orchestráciu paralelných sub-agentov – to všetko v jedinom samoobslužnom rozhraní.
Samoobslužné hostovanie Hermes Workspace na vašom VPS znamená, že vaše konverzácie, pamäť agenta a poverenia zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre. Získate plnú kontrolu nad tým, ktorého poskytovateľa AI používate (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral a ďalší), bez poplatkov za správu a bez toho, aby akékoľvek dáta opustili váš server.
Kľúčové vlastnosti Hermes Workspace
Viacmodelový chat
Prepínajte medzi lokálnymi modelmi Claude, GPT, Gemini, Ollama a akýmkoľvek koncovým bodom kompatibilným s OpenAI uprostred konverzácie bez straty kontextu.
Trvalá pamäť a 100+ zručností
Agent si pamätá naprieč reláciami a môže čerpať z rozsiahleho katalógu zručností. Prehliadajte a upravujte pamäť a zručnosti naživo z UI.
Integrovaný Terminál
Spúšťajte príkazy priamo v pracovnom priestore s plnofarebným pty natívnym pre prehliadač — bez prepínania na samostatnú reláciu SSH.
Dirigent – Paralelní agenti
Spúšťajte a monitorujte viacerých podagentov paralelne s orchestrátorom misií Conductor a živou sieťou pracovníkov.
Mobil na prvom mieste PWA
Plná funkčná parita na počítači, tablete a telefóne. Nainštalujte si ju na svoju domovskú obrazovku a spúšťajte s push notifikáciami.
Vlastníctvo samo-hostovaných dát
Všetky relácie agentov, pamäť a poverenia API zostávajú na vašom VPS bez obmedzení používania a bez zdieľania údajov s tretími stranami.
Prečo spustiť Hermes Workspace na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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