Nasaďte Downtify jednoklikovou inštaláciou.
Nástroj na sťahovanie hudby, ktorý získava zvuk z YouTube pomocou odkazov zo Spotify, automaticky označuje súbory metadátami, obalom albumu a textami piesní.
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S čím sa dá postaviť Downtify
Downtify je samoobslužná aplikácia na sťahovanie hudby, ktorá spája bohaté metadáta Spotify s audio knižnicou YouTube. Vložte akýkoľvek odkaz zo Spotify — jednu skladbu, album alebo celý zoznam skladieb — a Downtify stiahne zvuk a automaticky obohatí výsledný súbor o obal albumu, informácie o interpretovi, čísla skladieb, texty piesní a žánrové značky.
Webové rozhranie je zámerne minimalistické: odošlite URL adresu, získate plne otagovaný zvukový súbor. Stiahnuté súbory sú uložené v trvalom zväzku, čo uľahčuje integráciu zbierky s akýmkoľvek správcom mediálnej knižnice. Upozornenia na ploche vás upozornia, keď sa dokončia veľké sťahovania. Samoobslužné hostovanie vám dáva plnú kontrolu nad vašou hudobnou knižnicou bez závislosti od dostupnosti streamovania alebo poplatkov za stream.
Kľúčové vlastnosti Downtify
Stiahnutia odkazov Spotify
Prijíma URL adresy Spotify pre jednotlivé skladby, albumy a zoznamy skladieb a potom automaticky načíta zodpovedajúci zvuk z YouTube.
Automatické označovanie metadát
Vkladá obaly albumov, texty piesní, podrobnosti o interpretovi, čísla skladieb a žánrové značky do každého stiahnutého súboru pre prehľadnú organizáciu knižnice.
Podpora dávkových zoznamov skladieb
Sťahuje celé albumy a zoznamy skladieb jednou operáciou, pričom spravuje front a sleduje priebeh na pozadí.
Oznámenia na počítači
Upozorní vás po dokončení sťahovania, aby ste sa mohli venovať inej práci, kým sa spracúvajú veľké dávky.
Trvalé úložisko
Ukladá všetky stiahnuté súbory na vyhradený zväzok, ktorý prežije reštarty kontajnerov a integruje sa s externými nástrojmi mediálnej knižnice.
Prečo spustiť Downtify na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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