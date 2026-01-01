Nasadiť CVAT jedným kliknutím.
Open-source webový nástroj na anotovanie obrázkov a videí vo veľkom rozsahu pre tímy počítačového videnia.
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S čím sa dá postaviť CVAT
CVAT (nástroj na anotáciu počítačového videnia) je platforma na anotáciu založená na prehliadači, vytvorená špeciálne na označovanie obrázkov, videí a 3D bodových mrakov používaných na trénovanie modelov počítačového videnia. Na rozdiel od všeobecných aplikácií na označovanie je každá funkcia prispôsobená pracovnému postupu ML inžinierov: interpolácia kľúčových snímok pre video, poloautomatická segmentácia, predbežné označovanie s asistenciou modelu a potrubia na kontrolu/QA pre distribuované tímy anotátorov.
Vlastné hostovanie CVAT na vašom vlastnom VPS udržiava tréningové súbory údajov, nespracované snímky a metadáta projektu vo vašej infraštruktúre namiesto nahrávania citlivých údajov do SaaS tretej strany. Pôvodne vyvinutý spoločnosťou Intel a teraz udržiavaný spoločnosťou CVAT.ai, poháňa potrubia na označovanie v tisíckach tímov počítačového videnia po celom svete.
Kľúčové vlastnosti CVAT
Označovanie obrázkov a videí
Ohraničujúce boxy, polygóny, lomené čiary, kľúčové body, kvádre a sémantické masky naprieč statickými obrázkami aj videoséquenciami s interpoláciou kľúčových snímok.
Anotácia asistovaná AI
Interaktívna segmentácia, predznačovanie asistované modelom a podpora sledovania znižujú počet manuálnych kliknutí spustením detekčných modelov a modelov v štýle SAM priamo v aplikácii.
Tímové pracovné postupy
Hierarchia projektov, úloh a prác s rolami anotátora, recenzenta a manažéra plus správy o kontrole kvality pre distribuované tímy na označovanie.
Formáty otvorených dátových súborov
Importujte a exportujte COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images a tucet ďalších formátov dátových súborov ihneď po vybalení.
Kvalita a konsenzus
Vstavané správy o kvalite, porovnanie so skutočnými dátami a konsenzuálne úlohy zachytia posun anotácií predtým, než sa chybné štítky dostanú do trénovania modelu.
REST API a SDK
Plné REST API a oficiálna súprava na vývoj softvéru (SDK) pre Python spolu s rozhraním príkazového riadka (CLI) vám umožňujú integrovať CVAT do existujúcich MLOps pipeline a automatizovať operácie s dátovými sadami.
Prečo spustiť CVAT na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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