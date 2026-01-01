Nasaďte MeshCentral jednoklikovou inštaláciou.
Samo-hostená platforma na vzdialené monitorovanie a správu pre stolné počítače, servery a IoT zariadenia cez lokálnu sieť alebo internet.
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S čím sa dá postaviť MeshCentral
MeshCentral je kompletná open-source platforma na vzdialené monitorovanie a správu, ktorá vám umožňuje prevziať kontrolu nad vzdialenými plochami, spúšťať shell, prenášať súbory a kontrolovať telemetriu zariadení naprieč zariadeniami Windows, macOS, Linux a FreeBSD z jednej webovej konzoly. Ľahké agenty bežia na každom spravovanom zariadení a pripájajú sa odchádzajúco k vášmu serveru MeshCentral, takže sa k nim môžete dostať cez brány firewall a NAT bez tunelov VPN.
Samostatné hostovanie MeshCentral na vašom VPS vám poskytuje súkromnú náhradu za TeamViewer alebo AnyDesk bez poplatkov za miesto, bez obmedzení šírky pásma a bez prístupu tretích strán k vašim vzdialeným reláciám. Platforma je základnou technológiou za Tactical RMM a je nasadzovaná IT firmami, MSP a domácimi laboratóriami na správu čohokoľvek od niekoľkých osobných zariadení až po tisíce koncových bodov zákazníkov.
Kľúčové vlastnosti MeshCentral
Vzdialená plocha a shell
Ovládajte zariadenia so systémami Windows, macOS, Linux a FreeBSD prostredníctvom rýchleho webového rozhrania pre vzdialenú plochu, shell a prenos súborov – nevyžaduje sa inštalácia klienta.
Ľahký agent
Malí natívni agenti sa pripájajú navonok z každého zariadenia, takže MeshCentral funguje cez brány firewall a NAT bez tunelov VPN alebo otvorených prichádzajúcich portov na spravovaných hostiteľoch.
Skupiny zariadení a pravidlá
Organizujte koncové body do sieťových skupín s oprávneniami založenými na rolách, plánovanými úlohami a hromadnými akciami, aby veľké flotily zostali spravovateľné.
Dvojfaktorové overovanie
Vstavané TOTP, WebAuthn a e-mailové 2FA udržujú administrátorskú konzolu v bezpečí, aj keď je vystavená verejnému internetu.
Nahrávanie relácie a audit
Voliteľné nahrávanie relácií vzdialenej plochy plus podrobný protokol auditu vám umožňuje skontrolovať každú akciu vykonanú každým administrátorom.
REST a WebSocket API
Komplexné API vám umožňujú skriptovať správu zariadení, integrovať sa s nástrojmi na správu tiketov alebo stavať na platforme MeshCentral ako základ vlastného RMM.
Prečo spustiť MeshCentral na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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