Nasaďte Forgejo jedným kliknutím.
Ľahká samo-hostená služba Git s plným webovým rozhraním, žiadosťami o stiahnutie, sledovaním problémov a CI/CD pipeline.
Vyberte si VPS plán pre Forgejo
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Forgejo
Forgejo je komunitne riadená, samo-hostovaná služba Git, ktorá vznikla ako fork Gitea so silným zameraním na transparentnosť a posilnenie postavenia používateľov. Poskytuje všetko, čo tímy potrebujú na hostovanie, spoluprácu a správu softvérových projektov – od správy repozitárov a kontroly kódu po sledovanie problémov, wiki a vstavané CI/CD akcie – v ľahkom, zdrojovo efektívnom balíku, ktorý pohodlne beží na malom VPS.
Samo-hostovanie vašej Git infraštruktúry s Forgejo znamená úplné vlastníctvo vášho zdrojového kódu, žiadnu závislosť od platforiem tretích strán a plnú zhodu s požiadavkami na rezidenciu dát. Získate funkcie pre spoluprácu na podnikovej úrovni bez cenových poplatkov za používateľa alebo rizika zmien politiky od externých poskytovateľov, ktoré by vášmu tímu zablokovali prístup k ich vlastným repozitárom.
Kľúčové vlastnosti Forgejo
Plný Git hosting
Hostujte repozitáre s prístupom SSH a HTTPS, ochranou vetiev a webovým prehliadačom rozdielov na kontrolu kódu.
Žiadosti o stiahnutie a recenzie
Štruktúrovaný pracovný postup kontroly kódu s vloženými komentármi, požiadavkami na schválenie a stratégiami zlučovania na kontrolu kvality.
Sledovanie problémov
Vstavaný sledovač problémov so štítkami, míľnikmi a projektovými tabuľami na riadenie práce popri kóde, s ktorým súvisí.
Vstavané CI/CD Akcie
Automatizácia kompatibilná s GitHub Actions vám umožňuje spúšťať testy a nasadenia priamo vo Forgejo bez externých CI služieb.
Register balíkov
Hostujte obrazy Docker, balíky NPM a ďalšie artefakty na rovnakej platforme ako váš zdrojový kód pre jednotný dodávateľský reťazec.
Podpora federácie
Federácia založená na ActivityPub umožňuje medziinštančnú spoluprácu, čím sa znižuje závislosť od akéhokoľvek jedného centralizovaného poskytovateľa hostingu.
Prečo spustiť Forgejo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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