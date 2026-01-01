Nasaďte Zensical jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužná platforma pre dokumentáciu, ktorá vytvára a poskytuje krásne projektové dokumenty založené na Markdown so živým náhľadom.
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S čím sa dá postaviť Zensical
Zensical je moderná dokumentačná platforma vytvorená tímom, ktorý stojí za Material for MkDocs. Generuje prepracované, prehľadávateľné webové stránky s dokumentáciou zo zdrojových súborov Markdown a poskytuje ich so vstavaným serverom s živým náhľadom – takže zmeny vo vašej dokumentácii sú okamžite viditeľné v prehliadači. Podporuje svoj vlastný natívny formát
zensical.toml aj existujúce konfiguračné súbory
mkdocs.yml, čo zjednodušuje migráciu z MkDocs.
Vlastné hostovanie Zensicalu na vašom vlastnom VPS znamená, že vaša dokumentácia sa nachádza na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez poplatkov za stránku, bez sledovania čitateľov a bez závislosti od hostingovej služby dokumentácie tretej strany. Štartovací projekt sa automaticky vytvorí pri prvom spustení, aby ste mohli začať písať okamžite.
Kľúčové vlastnosti Zensical
Tvorba založená na Markdown
Píšte dokumentáciu v obyčajných súboroch Markdown a nechajte ju vykresliť ako vyleštenú, plne navigovateľnú webovú stránku s dokumentáciou.
Server živého náhľadu
Vstavaný vývojový server znovu načíta dokumentáciu v prehliadači hneď ako sa uložia zdrojové súbory, čím je úprava rýchla a okamžitá.
Plnotextové vyhľadávanie
Vstavané vyhľadávanie na strane klienta indexuje všetky stránky dokumentácie, takže čitatelia môžu okamžite nájsť obsah bez akejkoľvek infraštruktúry na strane servera.
Kompatibilita s MkDocs
Číta existujúce
mkdocs.yml konfiguračné súbory, čo umožňuje tímom migrovať z MkDocs bez prepisovania ich konfigurácie.
Viacjazyčná podpora
Úplná internacionalizácia vo viac ako 60 jazykoch pre dokumentáciu slúžiacu globálnemu publiku v ich rodnom jazyku.
Úvodný projekt pri prvom spustení
Automaticky inicializuje ukážkový projekt dokumentácie pri prvom nasadení, aby ste mohli okamžite začať písať a prispôsobovať.
Prečo spustiť Zensical na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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