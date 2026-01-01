Nasadenie Kaneo jedným kliknutím.
Open-source nástroj na riadenie projektov navrhnutý pre jednoduchosť, s kanban tabuľami, sledovaním úloh a integráciou s GitHubom.
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S čím sa dá postaviť Kaneo
Kaneo je samohostovaná aplikácia na riadenie projektov, ktorá sa zameriava na poskytovanie toho, čo tímy potrebujú, bez zbytočnej zložitosti. Organizuje prácu prostredníctvom projektov, úloh a kanban tabúľ, s kolaboráciou v reálnom čase prostredníctvom pripojení WebSocket, aby členovia tímu videli aktualizácie bez obnovenia stránky.
Na rozdiel od podnikových nástrojov na riadenie projektov, ktoré pridávajú vrstvy zriedkavo používaných funkcií, je Kaneo postavené na minimálnom rozhraní. Integruje sa s repozitármi GitHub na prepojenie zmien kódu s projektovými úlohami a podporuje GitHub OAuth, aby sa tímy mohli autentifikovať pomocou existujúcich vývojárskych účtov. Všetky projektové dáta sú uložené v databáze PostgreSQL na vašej vlastnej infraštruktúre.
Kľúčové vlastnosti Kaneo
Kanban nástenky úloh
Vizualizujte si prácu na projekte ako pohyblivé karty úloh naprieč stĺpcami pracovného postupu, čím celý tím získa spoločný prehľad o tom, čo je v procese a čo je hotové.
Integrácia GitHub
Pripojte repozitáre GitHub k projektom a synchronizujte aktivitu kódu priamo do časovej osi projektu bez prepínania medzi nástrojmi.
Spolupráca v reálnom čase
Pripojenia WebSocket okamžite odosielajú aktualizácie nástenky všetkým aktívnym členom tímu, takže nástenka vždy odráža aktuálny stav bez manuálneho obnovenia.
Prihlásenie cez GitHub OAuth
Členovia tímu sa prihlasujú pomocou svojich existujúcich účtov GitHub, čím odpadá potreba spravovať samostatnú sadu prihlasovacích údajov pre projektový nástroj.
Minimalistický dizajnom
Kaneo dodáva len funkcie, ktoré tímy skutočne používajú – projekty, úlohy a nástenky – bez konfiguračnej réžie alternatív podnikovej triedy.
Prečo spustiť Kaneo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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