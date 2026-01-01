Nasaďte PdfDing inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný správca PDF s prehliadaním v prehliadači, anotáciami a synchronizáciou pozície čítania naprieč zariadeniami.
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S čím sa dá postaviť PdfDing
PdfDing je samo-hostovaný správca a prehliadač PDF, ktorý si pamätá vašu pozíciu čítania naprieč zariadeniami, takže môžete začať čítať na stolnom počítači a pokračovať na telefóne bez straty miesta. Súbory sú organizované do pracovných priestorov a kolekcií s viacúrovňovým značkovaním, označovaním obľúbených a archiváciou. Webový prehliadač vám umožňuje anotovať, zvýrazňovať, pridávať text, kresliť a podpisovať dokumenty — pričom všetky anotácie sú uložené na strane servera a synchronizované naprieč každým zariadením.
Samo-hostovanie PdfDing na vašom vlastnom VPS udržuje vašu knižnicu dokumentov súkromnú: žiadne súbory nahrané do cloudovej služby, žiadne analýzy používania a plná kontrola nad tým, kto má prístup k vašej inštancii. Voliteľné jednotné prihlásenie OIDC, dvojfaktorová autentifikácia a kontroly prístupu na základe odkazu ho robia praktickým pre osobné aj malé tímové použitie.
Kľúčové vlastnosti PdfDing
Synchronizácia medzi zariadeniami
Pozícia čítania, anotácie a digitálne podpisy sa synchronizujú na všetkých zariadeniach, aby ste nikdy nestratili svoje miesto pri prepínaní medzi stolným počítačom a mobilným zariadením.
Anotácia a úprava
Pridajte text, zvýraznenia, kresby a komentáre priamo v prehliadači – nie je potrebný žiadny nástroj tretej strany – s anotáciami uloženými na strane servera.
Kolekcie a označovanie
Usporiadajte súbory PDF do pracovných priestorov a zbierok s viacúrovňovými značkami, označovaním hviezdičkou a archivovaním pre štruktúrovanú osobnú alebo tímovú knižnicu.
Digitálne podpisy
Podpisujte dokumenty v prehliadači a majte podpisy synchronizované a uchované naprieč všetkými vašimi zariadeniami bez inštalácie akéhokoľvek desktopového softvéru.
SSO a dvojfaktorová autentifikácia
Integrujte sa s akýmkoľvek poskytovateľom OIDC pre jednotné prihlásenie a zabezpečte účty pomocou dvojfaktorovej autentifikácie TOTP alebo hardvérového kľúča WebAuthn.
Zdieľateľné odkazy
Vytvárajte zdieľacie odkazy s riadeným prístupom a QR kódmi pre jednotlivé súbory PDF, čo uľahčuje zdieľanie dokumentov bez udelenia plného prístupu k účtu.
Prečo spustiť PdfDing na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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