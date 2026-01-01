Nasaďte SENAITE LIMS inštaláciou jedným kliknutím.
Systém riadenia laboratórnych informácií s otvoreným zdrojovým kódom, pokrývajúci kompletný analytický pracovný postup od príjmu vzoriek po publikáciu správ.
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S čím sa dá postaviť SENAITE LIMS
SENAITE je bezplatný a open-source systém na správu laboratórnych informácií postavený na aplikačnom serveri Plone a používaný diagnostickými laboratóriami, biobankami, výskumnými centrami a programami verejného zdravia po celom svete. Spravuje celý analytický životný cyklus vrátane registrácie vzoriek, plánovania pracovných listov, zadávania výsledkov, overovania, publikácie a generovania certifikátov.
Vlastné hostovanie SENAITE na VPS udržiava citlivé laboratórne údaje, integrácie prístrojov a záznamy pacientov pod priamou organizačnou kontrolou. Neexistujú žiadne licenčné poplatky za používateľa, žiadna závislosť od dodávateľa a plný prístup k zdrojovému kódu pre audit, prispôsobenie a prácu v oblasti dodržiavania predpisov, ako je akreditácia ISO/IEC 17025.
Kľúčové vlastnosti SENAITE LIMS
Analytický pracovný postup
Spravujte vzorky, pracovné listy, analýzy, overovanie a publikáciu prostredníctvom konfigurovateľného stavového automatu navrhnutého pre laboratórne operácie.
Integrácia prístrojov
Importujte výsledky priamo z laboratórnych prístrojov prostredníctvom vstavaných rozhraní, čím sa eliminujú chyby manuálneho prepisu.
Sledovateľnosť auditu
Každá zmena elektronického záznamu vytvára nemennú snímku s používateľom, IP adresou a časovou pečiatkou zachytenou automaticky.
Pripravené na ISO 17025
Kontroly procesov, oprávnenia na základe rolí a elektronické podpisy podporujú laboratóriá usilujúce sa o akreditáciu ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Pripojte externé dashboardy, BI nástroje a pacientske portály k SENAITE prostredníctvom jeho vstavanej REST JSON API.
Rozšíriteľné doplnky
Rozšírte funkčnosť s oficiálnymi doplnkami pre úložisko, správu pacientov, referenčné laboratóriá a hlásenie o nálezoch.
Prečo spustiť SENAITE LIMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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