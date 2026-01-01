Nasadiť draw.io jedným kliknutím.
Bezplatná aplikácia s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie vývojových diagramov, sieťových diagramov, UML a vizualizácií architektúry – plne samoobslužná.
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S čím sa dá postaviť draw.io
draw.io (diagrams.net) je bezplatný nástroj na tvorbu diagramov s otvoreným zdrojovým kódom, ktorému dôverujú milióny inžinierov, architektov a obchodných analytikov. Podporuje širokú škálu typov diagramov — vývojové diagramy, diagramy tried UML, diagramy entít a vzťahov, mapy sietí a infraštruktúry, pracovné postupy BPMN a ďalšie — všetko z prepracovaného editora založeného na prehliadači.
Samostatné hostovanie draw.io na vašom vlastnom VPS znamená, že všetky údaje diagramov zostávajú vo vašej infraštruktúre. Žiadne súbory sa neposielajú na externé servery, čo z neho robí predvolenú voľbu pre tímy v regulovaných odvetviach alebo pre tie s prísnymi požiadavkami na rezidenciu údajov. Obraz Docker je bezstavový a ľahký, bez závislostí na databáze.
Kľúčové vlastnosti draw.io
Žiadne externé závislosti
draw.io beží ako jeden bezstavový kontajner bez potreby databázy – dáta diagramu nikdy neopustia váš server.
Široká podpora diagramov
Vytvárajte vývojové diagramy, UML, ER diagramy, sieťové mapy, BPMN pracovné postupy a drôtové modely z jedného zjednoteného editora.
Integrácie cloudového úložiska
Pripojte sa k Disku Google, Microsoft OneDrive a GitLabu na ukladanie a verzovanie diagramov popri vašich existujúcich súboroch.
Serverový export
Exportujte diagramy do formátov PDF, PNG, SVG a Visio (.vsdx) priamo na serveri bez spracovania na strane klienta.
Offline editor
Funguje plne offline pridaním
?offline=1 k URL – ideálne pre prostredia bez pripojenia k sieti alebo obmedzené prostredia.
Prečo spustiť draw.io na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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