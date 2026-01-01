Nasaďte MiroTalk inštaláciu jedným kliknutím.
Samoobslužná P2P videokonferencia s neobmedzeným počtom miestností, zdieľaním obrazovky a bez nutnosti inštalácie aplikácie pre účastníkov.
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S čím sa dá postaviť MiroTalk
MiroTalk P2P je samoobslužná WebRTC platforma pre videokonferencie, ktorá smeruje médiá priamo medzi účastníkmi — nie cez váš server. Pretože videostreamy cestujú peer-to-peer, latencia je minimálna a šírka pásma vášho VPS sa používa iba na signalizáciu, aj keď beží súčasne viacero miestností. Účastníci sa pripájajú z akéhokoľvek moderného prehliadača prostredníctvom zdieľateľného odkazu bez potreby účtu, sťahovania alebo doplnku.
Na rozdiel od cloudových služieb, ktoré zaznamenávajú a spracúvajú údaje zo stretnutí na svojej infraštruktúre, samoobslužný MiroTalk uchováva každú konverzáciu na hardvéri, ktorý vlastníte. Miestnosti môžu byť chránené heslom, ochrana hostiteľa obmedzuje vytváranie relácií na autorizovaných používateľov a rozhranie REST API vám umožňuje integrovať vytváranie stretnutí do vašich vlastných aplikácií.
Kľúčové vlastnosti MiroTalk
Peer-to-peer médiá
Video a audio streamujú priamo medzi účastníkmi — nie cez váš server — udržiavajúc nízku latenciu a náklady na šírku pásma takmer nulové bez ohľadu na to, koľko miestností beží súčasne.
Nevyžaduje sa aplikácia
Účastníci sa pripájajú z akéhokoľvek moderného prehliadača prostredníctvom zdieľateľného odkazu bez potreby registrácie účtu, stiahnutia alebo doplnku prehliadača.
Zdieľanie obrazovky a nahrávanie
Zdieľajte svoju obrazovku alebo konkrétne okno aplikácie a nahrávajte relácie lokálne do vášho zariadenia bez ukladania nahrávok na server.
Tabuľa a zdieľanie súborov
Spolupracujte v reálnom čase na zdieľanej tabuli a prenášajte súbory priamo medzi účastníkmi počas relácie bez externého úložiska.
Ochrana hostiteľa
Vyžadujte heslo na vytváranie nových miestností, čím sa obmedzí vytváranie relácií na autorizovaných používateľov, pričom odkazy na pripojenie pre účastníkov zostanú otvorené a bezproblémové.
REST API a zabudovanie
Vytvárajte miestnosti a generujte prístupové tokeny programovo prostredníctvom zdokumentovaného rozhrania REST API a vložte používateľské rozhranie pre konferencie do ľubovoľnej webovej stránky ako iframe.
Prečo spustiť MiroTalk na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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