Nasaďte Easy!Appointments jednoklikovou inštaláciou.
Bezplatný open-source systém na plánovanie stretnutí s možnosťou samoobslužnej rezervácie pre zákazníkov, kalendármi pre viacerých poskytovateľov a automatickými e-mailovými upozorneniami.
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S čím sa dá postaviť Easy!Appointments
Easy!Appointments je komplexná platforma na plánovanie s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá umožňuje podnikom poskytujúcim služby ponúkať online rezerváciu termínov bez platenia poplatkov za rezerváciu alebo prijímania závislosti na platforme. Zákazníci vidia dostupnosť v reálnom čase a sami si rezervujú termíny, čím sa znižuje počet telefonických prerušení a manuálna správa kalendára pre zamestnancov.
Systém podporuje viacerých poskytovateľov služieb s nezávislými kalendármi, prispôsobiteľnými rezervačnými formulármi a automatickými e-mailovými pripomienkami, ktoré znižujú mieru nedostavenia sa. Synchronizácia s Kalendárom Google udržuje rozvrhy v synchronizácii s nástrojmi, ktoré zamestnanci už používajú. Odvetvia od zdravotníctva a krásy po poradenstvo a vzdelávanie sa spoliehajú na Easy!Appointments pre jeho čisté rozhranie a flexibilnú konfiguráciu. Toto nasadenie spája aplikáciu s databázou MySQL pre spoľahlivú perzistenciu údajov o plánovaní.
Kľúčové vlastnosti Easy!Appointments
Zákaznícka samoobjednávka
Zákazníci si prezerajú dostupnosť v reálnom čase a rezervujú si termíny online bez zbytočnej komunikácie so zamestnancami.
Viacdodávateľské kalendáre
Spravuje jednotlivé kalendáre a časové okná dostupnosti pre každého poskytovateľa služieb, čím zabraňuje dvojitým rezerváciám naprieč tímami.
Automatické oznámenia
Automaticky odosiela potvrdzujúce a pripomienkové e-maily, čím znižuje mieru nedostavenia sa bez potreby manuálneho sledovania.
Synchronizácia Kalendára Google
Synchronizuje rezervácie s Kalendárom Google, aby poskytovatelia videli termíny popri zvyšku svojho rozvrhu.
Prispôsobiteľné rezervačné formuláre
Prispôsobte polia, ktoré zákazníci vypĺňajú pri rezervácii, aby ste získali informácie, ktoré vyžaduje každý typ služby.
Prečo spustiť Easy!Appointments na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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