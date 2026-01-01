Nasaďte Jotty jedným kliknutím.
Ľahký správca poznámok a úloh založený na súboroch s Kanban tabuľami a podporou Markdown – nevyžaduje databázu.
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S čím sa dá postaviť Jotty
Jotty je minimalistický, vlastne hostovaný nástroj na zvýšenie produktivity, ktorý ukladá všetko do súborov Markdown a JSON – bez potreby udržiavať databázu. Spája editor TipTap WYSIWYG pre bohaté poznámky a kontrolné zoznamy s Kanban tabuľami a základným sledovaním času, pokrývajúc každodennú správu úloh bez zbytočnej zložitosti.
Spustenie Jotty na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše poznámky a zoznamy úloh zostanú súkromné, prístupné z akéhokoľvek zariadenia a bez poplatkov za predplatné. Podpora viacerých používateľov s administrátorským panelom umožňuje rodinám alebo malým tímom zdieľať jednu inštanciu s oddelenými zbierkami poznámok a voliteľným kolaboratívnym zdieľaním prostredníctvom odkazov.
Kľúčové vlastnosti Jotty
Súborové úložisko
Poznámky a úlohy sú uložené ako súbory Markdown a JSON — jednoduché na zálohovanie, správu verzií alebo migráciu bez proprietárnych exportných nástrojov.
Editor formátovaného textu
Editor WYSIWYG poháňaný technológiou TipTap podporuje Markdown, bloky kódu so zvýraznenou syntaxou a kontrolné zoznamy s funkciou drag-and-drop pre produktívne zaznamenávanie poznámok.
Kanban tabule
Vizualizujte pracovné postupy úloh pomocou projektových tabúľ v štýle Kanban a vstavaného sledovania času, bez nasadenia rozsiahlej platformy na riadenie projektov.
Viacužívateľský prístup
Administračný panel podporuje viacero používateľských účtov so samostatnými zbierkami poznámok a zdieľateľnými odkazmi pre selektívnu spoluprácu.
Prečo spustiť Jotty na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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