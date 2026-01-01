Nasadiť Loomio jedným kliknutím.
Open-source platforma na spoločné rozhodovanie, ktorá umožňuje skupinám diskutovať o návrhoch, spúšťať ankety a spoločne prijímať rozhodnutia.
Vyberte si VPS plán pre Loomio
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Loomio
Loomio je open-source platforma špeciálne navrhnutá pre kolaboratívne rozhodovanie. Skupiny môžu viesť štruktúrované diskusie, vytvárať návrhy, spúšťať ankety a zaznamenávať výsledky — všetko na jednom mieste. Na rozdiel od bežných chatovacích nástrojov, Loomio udržiava konverzácie zamerané na dosahovanie jasných rozhodnutí, vďaka čomu je ideálne pre družstvá, neziskové organizácie, komunitné organizácie a distribuované tímy.
Vlastné hostovanie Loomia na vašom vlastnom VPS udržiava údaje členov plne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za používateľa a bez závislosti od služby tretej strany. Toto nasadenie zahŕňa kompletnú webovú aplikáciu Rails, backendový proces Sidekiq, databázu PostgreSQL, frontu Redis a server Hocuspocus pre kolaboratívne úpravy dokumentov v reálnom čase.
Kľúčové vlastnosti Loomio
Štruktúrované návrhy
Vytvorte časovo ohraničené návrhy s možnosťami súhlasu, nesúhlasu, zdržania sa a blokovania, aby skupiny mohli robiť zodpovedné rozhodnutia s jasnou auditnou stopou.
Flexibilné ankety
Spúšťajte hlasovania s preferenčným poradím, bodové hlasovania, hodnotiace ankety a ankety na určenie času stretnutia, aby ste získali podrobný skupinový vstup nad rámec jednoduchých otázok áno/nie.
Vláknové diskusie
Udržujte konverzácie usporiadané pomocou vláknových komentárov a kontextových reakcií, aby sa dôležitý kontext nikdy nestratil v rušnom chatovom kanáli.
Spolupráca v reálnom čase
Spolupracujte na úprave textu návrhu a diskusných vlákien v reálnom čase pomocou vstavaného servera Hocuspocus, bez potreby editora tretej strany.
Podskupiny a oprávnenia
Organizujte členov do podskupín s nezávislými nastaveniami súkromia a rolami, podporujúc komplexné organizačné štruktúry v rámci jednej inštalácie.
Prečo spustiť Loomio na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.