Nasaďte MySQL inštaláciu jedným kliknutím.
Najpopulárnejšia open-source relačná databáza na svete, poháňajúca webové aplikácie a platformy všade.
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S čím sa dá postaviť MySQL
MySQL je celosvetovo najpoužívanejšia relačná databáza s otvoreným zdrojovým kódom, ktorej sa dôveruje ako dátovej vrstve za nespočetnými webovými stránkami, SaaS produktmi a obchodnými aplikáciami. Spája plnú ACID kompatibilitu prostredníctvom úložného enginu InnoDB s osvedčenou replikáciou, vyspelým SQL dialektom a širokou podporou ovládačov naprieč každým hlavným programovacím jazykom, takže aplikácie a frameworky, ktoré už používate, sa k nej pripájajú bez zmien.
Spustenie MySQL na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vyhradený CPU, pamäť a disk pre vaše dopyty, úplnú kontrolu nad konfiguráciou a ladením a jeden zdieľaný databázový server pre všetky vaše aplikácie — bez opakovaných poplatkov a obmedzení zdrojov spravovaných databázových služieb.
Kľúčové vlastnosti MySQL
ACID Transakcie
Engine InnoDB poskytuje plne atomické, konzistentné, izolované a trvalé transakcie, zabezpečujúc správnosť vašich dát pri súbežných zápisoch a zlyhaniach.
Široký ekosystém
Natívne ovládače pre PHP, Python, Java, Node.js, Go a ďalšie znamenajú, že takmer každý framework a nástroj sa pripája k MySQL hneď po vybalení.
Replikácia a škálovanie
Vstavaná replikácia typu zdroj-replika a skupinová replikácia vám umožňujú škálovať čítania a vytvárať topológie s vysokou dostupnosťou, ako rastie vaša záťaž.
Podpora dokumentov JSON
Natívny dátový typ JSON s indexovaním vám umožňuje ukladať flexibilné dáta dokumentov popri relačných tabuľkách v jedinej databáze.
Vyspelý SQL engine
Oknové funkcie, CTE a optimalizátor založený na nákladoch poskytujú rýchle, expresívne dopytovanie pre všetko od jednoduchých vyhľadávaní po komplexnú analýzu.
Prečo spustiť MySQL na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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