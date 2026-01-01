Nasaďte Manticore Search jedným kliknutím.
Vysokovýkonná open-source vyhľadávacia databáza s fulltextovým vyhľadávaním, vektorovým vyhľadávaním a podporou protokolu MySQL.
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S čím sa dá postaviť Manticore Search
Manticore Search je výkonná open-source databáza vytvorená špeciálne pre vyhľadávanie. Vytvorená v roku 2017 ako pokračovanie projektu Sphinx Search, kombinuje fulltextové vyhľadávanie, vyhľadávanie podobnosti vektorov a analýzu v reálnom čase v jedinom engine – prístupnom prostredníctvom známeho protokolu MySQL alebo JSON HTTP API.
Na rozdiel od Elasticsearch je Manticore napísaný v C++ a vyžaduje minimálne zdroje, pričom poskytuje vynikajúci výkon dotazov naprieč miliardami dokumentov. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad vašou vyhľadávacou infraštruktúrou – žiadne poplatky za dotaz, žiadne viazanie na dodávateľa a žiadna réžia JVM.
Kľúčové vlastnosti Manticore Search
Fulltextové vyhľadávanie
20+ vyhľadávacích operátorov vrátane fuzzy zhody, stemmingu a lemmatizácie pre presné vyhľadávanie v plnom texte naprieč rozsiahlymi zbierkami dokumentov.
MySQL kompatibilný
Pripojte sa pomocou ľubovoľného klienta MySQL, ORM alebo BI nástroja – nie je potrebná žiadna nová SDK a existujúce nástroje založené na MySQL fungujú okamžite.
Vektorové vyhľadávanie
Vstavaný HNSW vektorový index umožňuje vyhľadávanie sémantickej podobnosti a hybridné dopyty kľúčových slov + vektorov bez samostatnej vektorovej databázy.
Indexovanie v reálnom čase
Dokumenty sa stanú vyhľadateľnými ihneď po vložení, bez oneskorenia prebudovania indexu, čím sa výsledky udržiavajú aktuálne v dynamických súboroch údajov.
Stĺpcové úložisko
Stĺpcový formát zrýchľuje analýzy, agregácie a fazetové vyhľadávanie naprieč rozsiahlymi súbormi dát s nízkou réžiou pamäte.
Prečo spustiť Manticore Search na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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