Nasadiť Parse Server inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source backend pre mobilné a webové aplikácie s REST, GraphQL, dotazmi v reálnom čase, autentifikáciou a push notifikáciami.
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S čím sa dá postaviť Parse Server
Parse Server je open-source nástupca pôvodnej platformy Parse, ktorý poskytuje kompletný backend-as-a-service pre mobilné a webové aplikácie. Sprístupňuje úložisko objektov, autentifikáciu používateľov, úložisko súborov, push notifikácie a Live Queries prostredníctvom automaticky generovaných REST a GraphQL API, čím eliminuje väčšinu štandardného kódu, ktorý je zvyčajne potrebný na spustenie pripojenej aplikácie.
Samostatné hostovanie Parse Servera na vašom VPS vám dáva plné vlastníctvo používateľských účtov, aplikačných dát a logiky cloudového kódu – bez poplatkov za požiadavku, bez závislosti na dodávateľovi a bez prekvapivých termínov migrácie. Toto nasadenie obsahuje MongoDB a oficiálny Parse Dashboard, aby ste mohli prehliadať triedy, spúšťať dopyty a spravovať schému od prvého dňa.
Kľúčové vlastnosti Parse Server
REST a GraphQL API
Každá trieda, ktorú definujete, je okamžite dostupná prostredníctvom automaticky generovaných koncových bodov REST a GraphQL, takže klienti pre iOS, Android a web môžu čítať a zapisovať dáta bez vlastného serverového kódu.
Overenie používateľa
Vstavané používateľské meno/heslo, overenie e-mailu a sociálne prihlásenia pre Facebook, Apple, Google a Twitter vám umožňujú spustiť bezpečné toky účtov v priebehu niekoľkých minút.
Živé dotazy
Prihláste sa na odber zmien v akejkoľvek triede cez WebSockets na podporu chatu v reálnom čase, nástrojov na spoluprácu a živých informačných panelov bez samostatného pub/sub zásobníka.
Cloud Code funkcie
Spúšťajte JavaScript na strane servera pri spúšťačoch vkladania, aktualizácie a odstraňovania alebo ako volateľné funkcie na presadzovanie obchodných pravidiel a integráciu s rozhraniami API tretích strán.
Push notifikácie
Posielajte cielené push notifikácie klientom so systémom iOS, Android a webovým klientom pomocou vstavaného systému správy inštalácií a kanálov.
Parse Dashboard zahrnutý
Prehliadajte triedy, upravujte riadky, spúšťajte agregačné dopyty a kontrolujte schému prostredníctvom oficiálneho Parse Dashboardu dodávaného spolu so serverom.
Prečo spustiť Parse Server na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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