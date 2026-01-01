Nasaďte NZBGet jednoklikovou inštaláciou.
Efektívny sťahovač binárnych súborov Usenet napísaný v C++ s prepracovaným webovým UI a širokým automatizačným ekosystémom.
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S čím sa dá postaviť NZBGet
NZBGet je vysokovýkonný binárny sťahovač z Usenetu napísaný v C++, navrhnutý pre maximálnu priepustnosť a minimálne využitie CPU a pamäte. Sťahuje súbory NZB zo serverov Usenetu, opravuje neúplné príspevky pomocou PAR2, rozbaľuje archívy RAR a odovzdáva finálne súbory skriptom na dodatočné spracovanie alebo aplikáciám Arr — to všetko z responzívneho webového UI, ktoré beží prakticky na akomkoľvek hardvéri.
Vlastné hostovanie NZBGet na VPS udržiava vaše sťahovanie v chode 24/7 na rýchlej sieti bez zaťažovania domáceho počítača. Prirodzene sa spája so Sonarr, Radarr, Lidarr a ďalšími automatizačnými nástrojmi, ktoré odovzdávajú adresy URL NZB prostredníctvom jeho REST API.
Kľúčové vlastnosti NZBGet
Špičková priepustnosť v odbore
Kódová základňa C++ využíva naplno rýchle pripojenia Usenet s minimálnou réžiou CPU a pamäte, ponechávajúc priestor pre iné služby na tom istom VPS.
Opraviť a rozbaliť PAR2
Automatické overenie, oprava poškodených súborov a extrakcia RAR/RAR5, aby dokončené stiahnuté súbory pristáli vo vašej knižnici pripravené na použitie.
Servarr-kompatibilné REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a podobné nástroje odovzdávajú NZB priamo prostredníctvom dobre podporovaného JSON-RPC API.
Výkonné post-spracovanie
Háčikové skripty v každej fáze sťahovania vám umožňujú spustiť skenovanie mediálnej knižnice, oznámenia, prekódovanie alebo akýkoľvek vlastný pracovný postup podľa kategórie.
Responzívne webové používateľské rozhranie (UI)
Čisté rozhranie prehliadača so správou frontu, štatistikami pre každý server a plným prístupom ku konfigurácii – funguje hladko na počítači aj mobilnom zariadení.
Prečo spustiť NZBGet na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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