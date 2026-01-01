Zľava až do výšky 69 % na Kibana

Nasadenie Kibana jedným kliknutím.

Open-source platforma na vizualizáciu a prieskum dát pre Elasticsearch s dashboardmi, vyhľadávaním a nástrojmi na pozorovateľnosť.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadenie Kibana jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Kibana

Kibana je oficiálne webové používateľské rozhranie (UI) pre Elasticsearch – prepracovaná platforma na skúmanie dát, vytváranie interaktívnych dashboardov, spúšťanie vyhľadávacích dopytov a prevádzku nasadenia Elastic Stack. Pôvodne vytvorená v roku 2013 a teraz udržiavaná spoločnosťou Elastic NV, Kibana je štandardná vizualizačná vrstva pre akúkoľvek aplikáciu postavenú na Elasticsearch, od analýzy logov a pozorovateľnosti až po vyhľadávanie v e-commerce a bezpečnostnú analýzu.

Vlastné hostovanie Kibany na vašom VPS poskytuje dátovým a platformovým tímom kompletné vizualizačné prostredie Elastic Stack bez poplatkov SaaS za dokument, ktoré sú bežné pre Elastic Cloud. Táto šablóna spája jedno-uzlový Elasticsearch spolu s Kibanou, takže stack je pripravený na príjem dát a vytváranie dashboardov ihneď po nasadení.

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Kľúčové vlastnosti Kibana

Objavte a preskúmajte

Prehliadajte indexy Elasticsearch pomocou rozhrania Discover — dopytujte, filtrujte, zoraďujte a vizualizujte nespracované dokumenty na identifikáciu vzorcov a odľahlých hodnôt v reálnom čase.

Dashboardy a vizualizácie

Vytvárajte interaktívne dashboardy s čiarovými grafmi, stĺpcovými grafmi, tepelnými mapami, mapami, tabuľkami a vizualizáciami typu drag-and-drop z Lens, zdieľateľnými naprieč tímami.

Vyhľadať a ES|QL

Plný Elasticsearch Query DSL plus ES|QL – dotazovací jazyk s potrubím podobný Splunk SPL – robia zložité dotazy prístupnými pre ne-vývojárov.

Nástroje pozorovateľnosti

Vstavané aplikácie na monitorovanie záznamov, metrík, APM a dostupnosti na prijímanie a analýzu údajov o pozorovateľnosti z Elastic Agent a Beats.

Mapy a geopriestorové

Interaktívne viacvrstvové mapy s vektorovými vrstvami, tepelnými mapami a geo-agregáciami na vizualizáciu geopriestorových údajov spolu s inými dimenziami.

Upozorňovanie a hlásenie

Upozornenia založené na prahoch a anomáliách s cieľmi e-mail, Slack a webhook, a tiež generovanie plánovaných správ vo formáte PDF a CSV.

Prečo spustiť Kibana na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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