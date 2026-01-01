Nasadenie Kibana jedným kliknutím.
Open-source platforma na vizualizáciu a prieskum dát pre Elasticsearch s dashboardmi, vyhľadávaním a nástrojmi na pozorovateľnosť.
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S čím sa dá postaviť Kibana
Kibana je oficiálne webové používateľské rozhranie (UI) pre Elasticsearch – prepracovaná platforma na skúmanie dát, vytváranie interaktívnych dashboardov, spúšťanie vyhľadávacích dopytov a prevádzku nasadenia Elastic Stack. Pôvodne vytvorená v roku 2013 a teraz udržiavaná spoločnosťou Elastic NV, Kibana je štandardná vizualizačná vrstva pre akúkoľvek aplikáciu postavenú na Elasticsearch, od analýzy logov a pozorovateľnosti až po vyhľadávanie v e-commerce a bezpečnostnú analýzu.
Vlastné hostovanie Kibany na vašom VPS poskytuje dátovým a platformovým tímom kompletné vizualizačné prostredie Elastic Stack bez poplatkov SaaS za dokument, ktoré sú bežné pre Elastic Cloud. Táto šablóna spája jedno-uzlový Elasticsearch spolu s Kibanou, takže stack je pripravený na príjem dát a vytváranie dashboardov ihneď po nasadení.
Kľúčové vlastnosti Kibana
Objavte a preskúmajte
Prehliadajte indexy Elasticsearch pomocou rozhrania Discover — dopytujte, filtrujte, zoraďujte a vizualizujte nespracované dokumenty na identifikáciu vzorcov a odľahlých hodnôt v reálnom čase.
Dashboardy a vizualizácie
Vytvárajte interaktívne dashboardy s čiarovými grafmi, stĺpcovými grafmi, tepelnými mapami, mapami, tabuľkami a vizualizáciami typu drag-and-drop z Lens, zdieľateľnými naprieč tímami.
Vyhľadať a ES|QL
Plný Elasticsearch Query DSL plus ES|QL – dotazovací jazyk s potrubím podobný Splunk SPL – robia zložité dotazy prístupnými pre ne-vývojárov.
Nástroje pozorovateľnosti
Vstavané aplikácie na monitorovanie záznamov, metrík, APM a dostupnosti na prijímanie a analýzu údajov o pozorovateľnosti z Elastic Agent a Beats.
Mapy a geopriestorové
Interaktívne viacvrstvové mapy s vektorovými vrstvami, tepelnými mapami a geo-agregáciami na vizualizáciu geopriestorových údajov spolu s inými dimenziami.
Upozorňovanie a hlásenie
Upozornenia založené na prahoch a anomáliách s cieľmi e-mail, Slack a webhook, a tiež generovanie plánovaných správ vo formáte PDF a CSV.
Prečo spustiť Kibana na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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