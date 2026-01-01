Zľava až do výšky 69 % na Shadowbroker

Nasadenie Shadowbrokera inštaláciou na jedno kliknutie.

Open-source platforma OSINT v reálnom čase agregujúca viac ako 60 živých globálnych spravodajských kanálov – lietadlá, lode, satelity a ďalšie – do jednej mapy.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
7,99/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Shadowbrokera inštaláciou na jedno kliknutie.

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64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Shadowbroker

Shadowbroker je open-source OSINT geoinformačná spravodajská platforma, ktorá agreguje viac ako 60 globálnych dátových kanálov v reálnom čase do jedného interaktívneho mapového rozhrania. Spája polohy súkromných a komerčných lietadiel, pohyby námorných plavidiel, aktívne prelety satelitov, konfliktné zóny, udalosti rušenia GPS, seizmickú aktivitu, CCTV kamery a sieťové rádiové siete – verejne dostupné údaje, ktoré sú zriedka agregované na jednom mieste. Voliteľná vrstva agenta AI vám umožňuje pripojiť jazykový model na analýzu kanálov a odhalenie korelácií, ktoré nie sú viditeľné pri pohľade na jednotlivé dátové vrstvy.

Vlastné hostovanie Shadowbrokera na VPS poskytuje vášmu tímu trvalý, zdieľaný spravodajský panel bez analýzy používania, bez zdieľania údajov s tretími stranami a s plnou kontrolou nad tým, ktoré kanály a integrácie API sú povolené.

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Kľúčové vlastnosti Shadowbroker

60+ živých dátových kanálov

Agregujte polohy lietadiel, námorné plavidlá, prelety satelitov, konfliktné zóny, udalosti rušenia GPS a seizmické údaje z viac ako 60 zdrojov bez prepínania medzi nástrojmi.

Sledovanie lietadiel a plavidiel

Monitorujte súkromné prúdové lietadlá, komerčné lety a námorné plavidlá v reálnom čase pomocou integrácií streamov OpenSky OAuth2 a AIS pre globálne pokrytie.

Vrstva AI agenta

Pripojte jazykový model na analýzu živých dátových tokov a automatické odhalenie predtým nevídaných korelácií naprieč vrstvami geopriestorových dát.

Prekrytia konfliktov a hrozieb

Vizualizujte aktívne konfliktné zóny, udalosti rušenia GPS, fronty lesných požiarov a núdzové upozornenia na tej istej mape ako leteckú a námornú dopravu.

Samostatne hostovaná inteligencia

Uchovávajte všetky spravodajské údaje na vašom vlastnom VPS bez predplatného SaaS, bez analýzy používania a bez platforiem tretích strán prijímajúcich vaše dopyty.

Prečo spustiť Shadowbroker na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

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