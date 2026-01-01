Nasadenie Shadowbrokera inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source platforma OSINT v reálnom čase agregujúca viac ako 60 živých globálnych spravodajských kanálov – lietadlá, lode, satelity a ďalšie – do jednej mapy.
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S čím sa dá postaviť Shadowbroker
Shadowbroker je open-source OSINT geoinformačná spravodajská platforma, ktorá agreguje viac ako 60 globálnych dátových kanálov v reálnom čase do jedného interaktívneho mapového rozhrania. Spája polohy súkromných a komerčných lietadiel, pohyby námorných plavidiel, aktívne prelety satelitov, konfliktné zóny, udalosti rušenia GPS, seizmickú aktivitu, CCTV kamery a sieťové rádiové siete – verejne dostupné údaje, ktoré sú zriedka agregované na jednom mieste. Voliteľná vrstva agenta AI vám umožňuje pripojiť jazykový model na analýzu kanálov a odhalenie korelácií, ktoré nie sú viditeľné pri pohľade na jednotlivé dátové vrstvy.
Vlastné hostovanie Shadowbrokera na VPS poskytuje vášmu tímu trvalý, zdieľaný spravodajský panel bez analýzy používania, bez zdieľania údajov s tretími stranami a s plnou kontrolou nad tým, ktoré kanály a integrácie API sú povolené.
Kľúčové vlastnosti Shadowbroker
60+ živých dátových kanálov
Agregujte polohy lietadiel, námorné plavidlá, prelety satelitov, konfliktné zóny, udalosti rušenia GPS a seizmické údaje z viac ako 60 zdrojov bez prepínania medzi nástrojmi.
Sledovanie lietadiel a plavidiel
Monitorujte súkromné prúdové lietadlá, komerčné lety a námorné plavidlá v reálnom čase pomocou integrácií streamov OpenSky OAuth2 a AIS pre globálne pokrytie.
Vrstva AI agenta
Pripojte jazykový model na analýzu živých dátových tokov a automatické odhalenie predtým nevídaných korelácií naprieč vrstvami geopriestorových dát.
Prekrytia konfliktov a hrozieb
Vizualizujte aktívne konfliktné zóny, udalosti rušenia GPS, fronty lesných požiarov a núdzové upozornenia na tej istej mape ako leteckú a námornú dopravu.
Samostatne hostovaná inteligencia
Uchovávajte všetky spravodajské údaje na vašom vlastnom VPS bez predplatného SaaS, bez analýzy používania a bez platforiem tretích strán prijímajúcich vaše dopyty.
Prečo spustiť Shadowbroker na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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