Nasaďte Karaoke Eternal inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na karaoke párty, kde hostia radia skladby do frontu zo svojich mobilných prehliadačov pomocou QR kódov.
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S čím sa dá postaviť Karaoke Eternal
„Karaoke Eternal“ je plne samoobslužná platforma na karaoke párty, ktorá premení akúkoľvek obrazovku na karaoke displej. Hostia sa pripoja do miestnosti naskenovaním QR kódu a zaraďujú skladby priamo zo svojho mobilného prehliadača – nie je potrebná žiadna inštalácia aplikácie. Hostiteľ ovláda prehrávanie z ľubovoľného prehliadača, zatiaľ čo viaceré nezávislé miestnosti vám umožňujú spúšťať simultánne relácie s oddelenými frontami.
Podporované formáty zahŕňajú skladby MP3+G s textami CDG, komprimované MP3+G, karaoke videá MP4 a vizualizácie WebGL pre skladby bez textov. Médiá a nastavenia sú uložené v integrovanej databáze SQLite bez potreby externej databázovej služby. Počiatočné nastavenie správcu sa dokončí pri prvom prístupe cez webové rozhranie. Vlastné hostovanie na vašom VPS udržuje vašu karaoke knižnicu súkromnú a vždy dostupnú, kedykoľvek sa začne párty.
Kľúčové vlastnosti Karaoke Eternal
Mobilné radenie skladieb
Hostia naskenujú QR kód a zaradia skladby do frontu priamo zo svojho mobilného prehliadača – nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu ani vytvárať účet.
Viacero párty miestností
Spúšťajte simultánne karaoke sedenia v nezávislých miestnostiach, každá s vlastným radom a prehrávačom, ideálne pre veľké priestory alebo podujatia.
CDG a Video podpora
Prehrávajte CDG-synchronizované MP3+G skladby, MP4 karaoke videá a WebGL vizualizácie pre skladby bez textových prekrytí.
Živé aktualizácie frontu
Hostitelia a hostia vidia aktualizáciu živého radu v reálnom čase na všetkých zariadeniach pripojených k rovnakej miestnosti.
Bez aplikácie
Celý karaoke zážitok beží v prehliadači — hostia zaraďujú piesne do frontu a moderátori spravujú prehrávanie bez inštalácie čohokoľvek.
Prečo spustiť Karaoke Eternal na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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