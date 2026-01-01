Nasaďte FalkorDB jedným kliknutím.
Vysokovýkonná grafová databáza vytvorená pre GraphRAG, grafy znalostí a Cypher dotazy v reálnom čase vo veľkom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť FalkorDB
FalkorDB je open-source databázový engine pre grafy postavený na platforme Redis, navrhnutý pre vysokovýkonné dotazy na grafy používajúci dotazovací jazyk OpenCypher. Ukladá grafové dáta natívne v pamäti, čo umožňuje časy prechodu v rádoch pod milisekundy cez komplexné vzťahy entít — vďaka čomu sa výborne hodí pre pipeline GraphRAG, odporúčacie systémy, detekciu podvodov, identitné grafy a analýzu sieťovej topológie.
FalkorDB prichádza so vstavaným prehliadačovým UI na porte 3000, čo vám umožňuje skúmať grafy, spúšťať Cypher dotazy a vizualizovať vzťahy uzlov a hrán bez akýchkoľvek ďalších nástrojov. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržuje vaše grafové dáta plne pod vašou kontrolou bez obmedzení dotazov, bez cenotvorby za uzol a s priamym prístupom k jemnému ladeniu nastavení výkonu.
Kľúčové vlastnosti FalkorDB
Dotazovací jazyk OpenCypher
Píšte expresívne grafové dotazy pomocou OpenCypher, priemyselného štandardného deklaratívneho jazyka na prechádzanie uzlov, hrán a vzorov.
Vstavané webové používateľské rozhranie
Preskúmajte grafy, spúšťajte Cypher dotazy a vizualizujte vzťahy priamo v prehliadači bez inštalácie akýchkoľvek ďalších klientskych nástrojov.
Pamäťový výkon
Grafové dáta sú natívne uložené v pamäti, čo umožňuje prechádzanie v rámci milisekúnd dokonca aj naprieč hlboko prepojenými vzťahmi s viacerými skokmi.
GraphRAG Pripravené
Optimalizované pre pipeline generovania s rozšíreným vyhľadávaním, ktoré vyžadujú presné prechádzanie grafov znalostí s nízkou latenciou v čase inferencie.
Kompatibilné s protokolom Redis
Hovorí protokolom Redis, takže akákoľvek klientska knižnica Redis sa môže pripojiť k FalkorDB bez ďalších ovládačov alebo vlastných súprav SDK.
Autentifikácia heslom
Zabezpečte prístup pomocou autentifikácie heslom na úrovni Redis, čím ochránite vaše grafové dáta pred neoprávnenými pripojeniami.
Prečo spustiť FalkorDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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