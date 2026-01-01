Nasaďte Nightlio jednoklikovou inštaláciou.
Sledovač nálady a denný denník s prioritou súkromia a vlastným hostingom — open-source alternatíva k Daylio pre váš VPS.
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S čím sa dá postaviť Nightlio
Nightlio je samoobslužný záznamník nálad a denný denník, vytvorený ako bezplatná alternatíva s prioritou súkromia k predplatným aplikáciám ako Daylio. Zaznamenávajte nálady na päťbodovej škále, prikladajte denníkové záznamy formátované v Markdown, označujte záznamy prispôsobiteľnými skupinami a prezerajte si vzory prostredníctvom zobrazení kalendára, počítadiel sérií a súhrnných štatistík — všetko z responzívneho webového rozhrania, ktoré funguje na stolných a mobilných prehliadačoch.
Spustením Nightlio na vlastnom VPS uchovávate každý záznam nálady a denníkovú poznámku v lokálnej databáze SQLite pod vašou kontrolou, bez reklám, telemetrie a bez rizika, že sa medzi vami a vašimi vlastnými údajmi objavia platobné brány.
Kľúčové vlastnosti Nightlio
Denne sledovanie nálady
Zaznamenajte si náladu na päťbodovej škále jediným ťuknutím a sledujte, ako sa objavujú vzorce v priebehu dní, týždňov a mesiacov.
Markdown denník
Pripojte bohaté poznámky Markdown ku každému záznamu s nadpismi, zoznamami a odkazmi pre reflexiu bohatú na kontext.
Vlastné skupiny značiek
Vytvorte si vlastné kategórie ako napríklad spánok, produktivita alebo sociálne a označujte záznamy, aby ste zistili, čo ovplyvňuje vašu náladu.
Kalendár a série
Prezrite si históriu nálad v zobrazení kalendára a zostaňte motivovaní so vstavaným sledovaním série záznamov do denníka.
Prínosná analytika
Prezrite si priemernú náladu v priebehu času, grafy distribúcie nálady a gamifikované úspechy, ktoré odmeňujú dôsledné zaznamenávanie.
Úložisko SQLite
Všetky záznamy sú uložené v jednom súbore SQLite na vašom VPS, ľahko zálohovať, presúvať medzi servermi alebo exportovať kedykoľvek.
Prečo spustiť Nightlio na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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