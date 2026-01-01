Nasadiť Wanderer jedným kliknutím.
Samoobslužná databáza trás a správca GPX trás pre turistov, cyklistov a outdoorových dobrodruhov.
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S čím sa dá postaviť Wanderer
Wanderer je samohostovaná databáza trás a sledovač outdoorových aktivít pre turistov, cyklistov, horolezcov a kohokoľvek, kto objavuje pešo alebo na kolesách. Nahrajte GPX trasy, zaznamenávajte vrcholy a trasové body, prehliadajte výškové profily a prezerajte si všetky vaše trasy na interaktívnej mape – na vašom vlastnom serveri bez predplatného alebo zdieľania údajov s tretími stranami.
Ukladanie vašich trás súkromne na VPS znamená, že vaše trasy, polohy a história aktivít zostávajú pod vašou kontrolou. Wanderer sa integruje so službami OpenStreetMap pre geokódovanie a smerovanie a jeho podpora viacerých používateľov z neho robí praktický zdieľaný denník pre turistické kluby, turistické skupiny alebo rodiny, ktoré spoločne objavujú prírodu.
Kľúčové vlastnosti Wanderer
Správa GPX trás
Nahrajte a usporiadajte súbory GPX z akéhokoľvek zariadenia GPS alebo aplikácie na vytvorenie osobnej knižnice trás a zaznamenaných aktivít.
Interaktívne mapy trás
Prezrite si všetky vaše trasy na interaktívnej mape založenej na OpenStreetMap s filtrami pre vzdialenosť, prevýšenie a typ aktivity.
Výškové profily
Pozrite si podrobné výškové grafy pre každú trasu, aby ste pochopili stúpanie, klesanie a náročnosť terénu predtým, ako vyrazíte.
Vrcholové a priebežné záznamy
Zaznamenávajte vrcholy, východiskové body trás a body záujmu pozdĺž trás na vytvorenie vyhľadávateľného osobného outdoorového denníka.
Viacpoužívateľské zdieľanie trás
Zdieľajte zbierky trás s členmi rodiny alebo členmi klubu, aby celá skupina mohla pristupovať a prispievať do spoločnej knižnice.
Prečo spustiť Wanderer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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