Zľava až do výšky 69 % na Warracker

Nasadiť Warracker jedným kliknutím.

Samoobslužný systém správy záruk na sledovanie záruk produktov, účteniek a reklamácií na jednom mieste.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Warracker jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Warracker

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Warracker

Warracker je open-source aplikácia na sledovanie záruk, ktorá centralizuje všetky vaše záruky na produkty, nákupné doklady a históriu reklamácií na jednom samoobslužnom paneli. Namiesto prehľadávania e-mailových vlákien, kartoték alebo tabuliek získate prehľadávateľnú databázu s upozorneniami na vypršanie platnosti, úložiskom dokumentov a viacužívateľským prístupom pre tímy a domácnosti.

Samoobslužné hostovanie Warrackeru na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše nákupné potvrdenky, skeny faktúr a sériové čísla produktov zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate. Vďaka proaktívnym e-mailovým a push notifikáciám cez Apprise dostávate včasné upozornenia pred vypršaním záruk, takže môžete konať, kým je krytie stále platné.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Warracker

Upozornenia na vypršanie záruky

Dostávajte e-mailové a push notifikácie prostredníctvom viac ako 100 služieb vrátane Telegramu, Slacku a Discordu pred vypršaním záruk.

Úložisko dokumentov

Nahrajte a priložte účtenky, faktúry a manuály priamo ku každému záručnému záznamu pre okamžité vyhľadanie v prípade potreby.

Sledovanie životného cyklu reklamácií

Spravujte záručné reklamácie komplexne s aktualizáciami stavu a úplnou viditeľnosťou v rámci celého procesu reklamácií.

Pokročilé vyhľadávanie a filtrovanie

Okamžite nájdite akúkoľvek záruku podľa názvu produktu, sériového čísla, dodávateľa alebo vlastných značiek v celom vašom katalógu.

Viacpoužívateľský prístup

Zdieľajte záručné záznamy v rámci tímu alebo domácnosti s povoleniami založenými na rolách a kontrolami správy administrátora.

Import a export CSV

Migrujte existujúce záznamy o záruke z tabuľkových procesorov pomocou importu CSV a exportujte vaše dáta kedykoľvek pre úplnú prenosnosť.

Prečo spustiť Warracker na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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