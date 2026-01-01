Nasadiť Warracker jedným kliknutím.
Samoobslužný systém správy záruk na sledovanie záruk produktov, účteniek a reklamácií na jednom mieste.
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S čím sa dá postaviť Warracker
Warracker je open-source aplikácia na sledovanie záruk, ktorá centralizuje všetky vaše záruky na produkty, nákupné doklady a históriu reklamácií na jednom samoobslužnom paneli. Namiesto prehľadávania e-mailových vlákien, kartoték alebo tabuliek získate prehľadávateľnú databázu s upozorneniami na vypršanie platnosti, úložiskom dokumentov a viacužívateľským prístupom pre tímy a domácnosti.
Samoobslužné hostovanie Warrackeru na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše nákupné potvrdenky, skeny faktúr a sériové čísla produktov zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate. Vďaka proaktívnym e-mailovým a push notifikáciám cez Apprise dostávate včasné upozornenia pred vypršaním záruk, takže môžete konať, kým je krytie stále platné.
Kľúčové vlastnosti Warracker
Upozornenia na vypršanie záruky
Dostávajte e-mailové a push notifikácie prostredníctvom viac ako 100 služieb vrátane Telegramu, Slacku a Discordu pred vypršaním záruk.
Úložisko dokumentov
Nahrajte a priložte účtenky, faktúry a manuály priamo ku každému záručnému záznamu pre okamžité vyhľadanie v prípade potreby.
Sledovanie životného cyklu reklamácií
Spravujte záručné reklamácie komplexne s aktualizáciami stavu a úplnou viditeľnosťou v rámci celého procesu reklamácií.
Pokročilé vyhľadávanie a filtrovanie
Okamžite nájdite akúkoľvek záruku podľa názvu produktu, sériového čísla, dodávateľa alebo vlastných značiek v celom vašom katalógu.
Viacpoužívateľský prístup
Zdieľajte záručné záznamy v rámci tímu alebo domácnosti s povoleniami založenými na rolách a kontrolami správy administrátora.
Import a export CSV
Migrujte existujúce záznamy o záruke z tabuľkových procesorov pomocou importu CSV a exportujte vaše dáta kedykoľvek pre úplnú prenosnosť.
Prečo spustiť Warracker na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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