Zľava až do výšky 69 % na Cerbos

Nasaďte Cerbos jednoklikovou inštaláciou.

Open-source, jazykovo nezávislá autorizačná služba na písanie kontextovo citlivých politík riadenia prístupu ako kód.

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5,49  /mes.
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Nasaďte Cerbos jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Cerbos

Cerbos je samoobslužný bod rozhodovania o politikách, ktorý oddeľuje autorizačnú logiku od kódu vašej aplikácie. Namiesto rozptyľovania kontrol povolení naprieč službami definujete politiky zdrojov a princípov ako YAML súbory riadené verziami a Cerbos odpovedá na autorizačné otázky prostredníctvom REST a gRPC API s odozvou v rádoch pod milisekundy.

Samoobslužné hostovanie Cerbosu na vašom vlastnom VPS udržiava každé autorizačné rozhodnutie a auditný záznam úplne vo vašej infraštruktúre — žiadna služba tretej strany nevidí, ktorí používatelia pristupujú ku ktorým zdrojom. Politiky žijú popri vašom kóde, integrujú sa s akýmkoľvek jazykom prostredníctvom generovaných SDK klientov a môžu byť znovu načítané za behu bez reštartovania vašich služieb.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Cerbos

Politika ako kód

Definujte prístupové pravidlá v YAML súboroch riadených verziami s kompletnou históriou Git, kontrolou kódu a validáciou CI/CD namiesto databázových tabuliek skrytých vo vašej aplikácii.

Nezávislý od jazyka

Volajte Cerbos cez REST alebo gRPC z akéhokoľvek jazyka s oficiálnymi SDK klientmi pre Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby a Rust.

Kontextovo citlivé rozhodnutia

Vyhodnoťte povolenia voči atribútom používateľa, zdroja a prostredia — vrátane nárokov JSON Web Token (JWT) — na vyjadrenie podrobných pravidiel nad rámec statických priradení rolí.

Podmilisekundová latencia

Pravidlá sú kompilované do rozhodovacieho mechanizmu v pamäti, takže kontroly prebehnú za zlomok milisekundy a škálujú sa horizontálne bez databázového prístupu.

Vstavaný auditný záznam

Každé autorizačné rozhodnutie môže byť zaznamenané s úplným kontextom požiadavky a odpovede pre vykazovanie súladu a následné ladenie politiky.

Prečo spustiť Cerbos na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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