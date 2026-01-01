Nasaďte Cerbos jednoklikovou inštaláciou.
Open-source, jazykovo nezávislá autorizačná služba na písanie kontextovo citlivých politík riadenia prístupu ako kód.
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S čím sa dá postaviť Cerbos
Cerbos je samoobslužný bod rozhodovania o politikách, ktorý oddeľuje autorizačnú logiku od kódu vašej aplikácie. Namiesto rozptyľovania kontrol povolení naprieč službami definujete politiky zdrojov a princípov ako YAML súbory riadené verziami a Cerbos odpovedá na autorizačné otázky prostredníctvom REST a gRPC API s odozvou v rádoch pod milisekundy.
Samoobslužné hostovanie Cerbosu na vašom vlastnom VPS udržiava každé autorizačné rozhodnutie a auditný záznam úplne vo vašej infraštruktúre — žiadna služba tretej strany nevidí, ktorí používatelia pristupujú ku ktorým zdrojom. Politiky žijú popri vašom kóde, integrujú sa s akýmkoľvek jazykom prostredníctvom generovaných SDK klientov a môžu byť znovu načítané za behu bez reštartovania vašich služieb.
Kľúčové vlastnosti Cerbos
Politika ako kód
Definujte prístupové pravidlá v YAML súboroch riadených verziami s kompletnou históriou Git, kontrolou kódu a validáciou CI/CD namiesto databázových tabuliek skrytých vo vašej aplikácii.
Nezávislý od jazyka
Volajte Cerbos cez REST alebo gRPC z akéhokoľvek jazyka s oficiálnymi SDK klientmi pre Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby a Rust.
Kontextovo citlivé rozhodnutia
Vyhodnoťte povolenia voči atribútom používateľa, zdroja a prostredia — vrátane nárokov JSON Web Token (JWT) — na vyjadrenie podrobných pravidiel nad rámec statických priradení rolí.
Podmilisekundová latencia
Pravidlá sú kompilované do rozhodovacieho mechanizmu v pamäti, takže kontroly prebehnú za zlomok milisekundy a škálujú sa horizontálne bez databázového prístupu.
Vstavaný auditný záznam
Každé autorizačné rozhodnutie môže byť zaznamenané s úplným kontextom požiadavky a odpovede pre vykazovanie súladu a následné ladenie politiky.
Prečo spustiť Cerbos na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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