Nasaďte jfa-go jednoklikovou inštaláciou.
Správa používateľov na základe pozvánok pre Jellyfin s profilmi, resetovaním hesiel a viackanálovými upozorneniami.
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S čím sa dá postaviť jfa-go
jfa-go je vlastne hostovaný spoločník na správu používateľov pre Jellyfin (so sekundárnou podporou Emby), ktorý nahrádza manuálne vytváranie účtov zdieľateľnými pozývacími odkazmi. Každá pozvánka môže použiť profil Jellyfin, ktorý kontroluje prístup ku knižnici, limity transkódovania a ďalšie nastavenia servera, zatiaľ čo možnosti pre obmedzenia používania, dátumy vypršania platnosti, pravidlá hesiel a CAPTCHA dávajú administrátorom prísnu kontrolu nad tým, kto sa registruje a ako.
Vlastné hostovanie jfa-go popri Jellyfin odstraňuje prekážky pri zapájaní rodiny, priateľov alebo platených podporovateľov, pridáva postupy na resetovanie hesla, ktoré fungujú s natívnou funkciou Jellyfin „Zabudnuté heslo“, a pripája používateľské upozornenia k Discordu, Telegramu, Matrixu a e-mailu bez poskytovania akýchkoľvek údajov tretím stranám.
Kľúčové vlastnosti jfa-go
Pozvánková registrácia
Generujte zdieľateľné pozývacie odkazy s limitmi používania, dátumami vypršania platnosti a profilmi Jellyfin pre každý odkaz, aby každý hosť získal automaticky správny prístup.
Samoobslužná obnova hesla
Zapojte sa do procesu „Zabudnuté heslo“ služby Jellyfin alebo sprístupnite stránku „Môj účet“, aby si používatelia mohli resetovať prihlasovacie údaje bez kontaktovania administrátora.
Viac-kanálové oznámenia
Kontaktujte používateľov cez Discord, Telegram, Matrix alebo e-mail pre upozornenia na vypršanie platnosti, oznámenia a udalosti účtu pomocou šablón Markdown.
Hromadná správa používateľov
Zobrazte si všetky účty Jellyfin na jednom paneli a hromadne povoľte, zakážte, odstráňte alebo preprofilujte používateľov namiesto jedného po druhom.
Pravidlá expirácie účtu
Nastavte časovo obmedzenú platnosť pozvánok, aby sa skúšobné alebo platené členstvá automaticky deaktivovali alebo vymazali po uplynutí pevne stanoveného obdobia.
Ombi a Jellyseerr synchronizácia
Udržujte používateľské mená, heslá a kontaktné údaje synchronizované medzi jfa-go, Ombi a Jellyseerr, aby požiadavky zostali priradené k správnemu účtu.
Prečo spustiť jfa-go na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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