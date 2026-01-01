Nasaďte Hister jednoklikovou inštaláciou.
Lokálny osobný vyhľadávač, ktorý plnotextovo indexuje vašu históriu prehliadača a znalostnú bázu.
Vyberte si VPS plán pre Hister
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Hister
Hister je open-source vyhľadávač, ktorý automaticky indexuje plný text webových stránok, ktoré navštívite, premieňajúc vašu históriu prehliadania na súkromnú, prehľadávateľnú vedomostnú základňu. Namiesto prechádzania chronologickým zoznamom histórie alebo spoliehania sa na vzdialené vyhľadávače, ktoré profilujú každý dopyt, vám Hister umožňuje nájsť akúkoľvek stránku, ktorú ste už prečítali, pomocou jej obsahu, nielen jej názvu alebo URL.
Samohosting Histeru uchováva vaše údaje o prehliadaní, indexovaný obsah a vyhľadávacie dopyty výhradne na vašom VPS. Rovnaká inštancia môže prehľadávať ďalšie stránky, indexovať lokálne súbory, vystaviť koncový bod MCP agentom AI a obsluhovať viacerých používateľov — to všetko bez odoslania jediného dopytu službe tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Hister
Index plnotextovej histórie
Automaticky indexuje skutočný obsah strán, ktoré navštívite, aby ste mohli vyhľadávať podľa toho, čo bolo napísané, nielen podľa URL adresy alebo názvu.
Výkonný dotazovací jazyk
Filtrujte podľa domény, rozsahu dátumov, jazyka, značiek a fulltextových výrazov pomocou špecializovanej syntaxe dotazov vytvorenej pre presnosť.
Lokálne indexovanie súborov
Nasmerujte Hister na adresáre na vašom VPS na indexovanie poznámok, dokumentov a znalostných báz spolu s vašou históriou prehliadania.
Vstavaný prehľadávač
Rozšírte index prehľadávaním externých stránok pomocou tradičného HTTP crawlera alebo bezhlavého prehliadača pre stránky náročné na JavaScript.
Viacužívateľská podpora
Hostujte zdieľanú inštanciu pre tím alebo miestnu komunitu s indexmi pre jednotlivých používateľov a autentifikáciou založenou na OAuth.
Integrácia AI a MCP
Povoliť voliteľné sémantické vyhľadávanie a sprístupniť výsledky agentom AI prostredníctvom koncového bodu protokolu kontextu modelu.
Prečo spustiť Hister na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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