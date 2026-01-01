Nasaďte Paperless-ngx jedným kliknutím.
Open-source systém správy dokumentov, ktorý skenuje, indexuje pomocou OCR a archivuje vaše písomnosti do plne prehľadnej digitálnej knižnice.
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S čím sa dá postaviť Paperless-ngx
Paperless-ngx je komunitne udržiavaný systém správy dokumentov, ktorý transformuje fyzické dokumenty na prehľadný, organizovaný digitálny archív. Automaticky spracováva naskenované obrázky a PDF súbory pomocou OCR, klasifikuje dokumenty a aplikuje značky, takže každá faktúra, zmluva a účtenka je okamžite vyhľadateľná podľa obsahu. Gotenberg a Apache Tika spracovávajú dokumenty Office a komplexné formáty, ktoré štandardné OCR procesy prehliadajú.
Samohosting Paperless-ngx na vašom VPS udržiava citlivé finančné záznamy, zmluvy a osobné dokumenty na vašej vlastnej infraštruktúre — nikdy nie v cloude tretej strany. Vyhradené zdroje VPS zaisťujú rýchle spracovanie OCR aj pre veľké dávky dokumentov, zatiaľ čo trvalé zväzky chránia celý váš archív a databázu počas aktualizácií a reštartov.
Kľúčové vlastnosti Paperless-ngx
Automatické indexovanie OCR
Každý nahraný dokument je automaticky skenovaný pomocou OCR, takže jeho celý text je indexovaný a prehľadávateľný v priebehu niekoľkých sekúnd od nahrania, bez ohľadu na to, či prišiel ako PDF alebo naskenovaný obrázok.
Inteligentná klasifikácia
Paperless-ngx sa učí z vašich organizačných vzorcov a automaticky aplikuje značky, korešpondentov a typy dokumentov na základe obsahu, čím znižuje manuálne triedenie takmer na nulu.
Plnotextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte v celom obsahu každého dokumentu vo vašom archíve s pokročilým filtrovaním podľa dátumu, značky, korešpondenta a typu dokumentu na presné vyhľadanie.
Viacpoužívateľský prístup
Granulované ovládanie povolení umožňuje viacerým používateľom zdieľať rovnaký archív s prístupom na základe rolí, vďaka čomu je vhodný pre malé tímy aj rodinné domácnosti.
Podpora kancelárskych dokumentov
Integrácia Gotenberg a Apache Tika spracováva formáty Word, Excel a iné formáty balíka Office spolu s PDF a obrázkami, čím vám poskytuje jeden archív pre všetky typy dokumentov.
Prečo spustiť Paperless-ngx na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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