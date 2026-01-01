Zľava až do výšky 69 % na LightRAG

Nasadiť LightRAG jedným kliknutím.

Jednoduchý a rýchly rámec generovania rozšíreného o vyhľadávanie, kombinujúci vektorové vyhľadávanie s grafmi znalostí na komplexnú analýzu dokumentov.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť LightRAG jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre LightRAG

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť LightRAG

LightRAG je ľahký rámec na generovanie rozšírené o vyhľadávanie, navrhnutý na analýzu komplexných dokumentov v oblastiach ako právo, zdravotníctvo a financie. Preklenuje medzeru medzi RAG založeným na vektoroch a RAG založeným na grafoch spravovaním grafov znalostí a vektorových vložení spoločne v jednej dvojúrovňovej architektúre, čím dramaticky znižuje počet volaní LLM potrebných pri indexovaní aj pri čase dopytovania v porovnaní s implementáciami GraphRAG založenými na komunitných správach.

Samohosting LightRAG na vašom vlastnom VPS udržiava vaše dokumenty, vloženia a graf znalostí úplne pod vašou kontrolou. Pripojte sa k OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic alebo akémukoľvek koncovému bodu kompatibilnému s OpenAI a aktualizujte znalostné bázy inkrementálne bez prebudovania globálneho indexu – takže dynamické dáta zostávajú aktuálne bez prehnaných nákladov na prepracovanie.

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Kľúčové vlastnosti LightRAG

Dvojúrovňové vyhľadávanie

Vektorové vloženia a entity znalostného grafu sa spájajú v jednom pipeline, prekonávajúc ploché vektorové vyhľadávanie v medzidokumentovom uvažovaní, zatiaľ čo udržiavajú nízke náklady na indexovanie.

Prírastkové aktualizácie znalostí

Nové dokumenty sa zlúčia do existujúceho grafu bez prebudovania globálneho indexu, takže dynamické dáta zostávajú aktuálne bez nákladného prepracovania.

Podpora poskytovateľa viacerých LLM

Pripojte sa k OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock alebo k akémukoľvek koncovému bodu kompatibilnému s OpenAI bez prepisovania výziev alebo preindexovania vašich dokumentov.

Päť režimov dotazov

Prepínajte medzi Naive, Local, Global, Hybrid a Mix stratégiami získavania, aby ste prispôsobili zložitosť dotazov požiadavkám na latenciu a náklady.

Vstavané webové UI

Prehliadačový ovládací panel na prijímanie dokumentov, spúšťanie dopytov a interaktívnu vizualizáciu vygenerovaného grafu znalostí.

REST API pre integrácie

Autentifikované koncové body REST vám umožňujú vložiť LightRAG do existujúcich aplikácií a automatizovať kanály na príjem dokumentov.

Prečo spustiť LightRAG na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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