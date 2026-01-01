Nasadiť LightRAG jedným kliknutím.
Jednoduchý a rýchly rámec generovania rozšíreného o vyhľadávanie, kombinujúci vektorové vyhľadávanie s grafmi znalostí na komplexnú analýzu dokumentov.
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S čím sa dá postaviť LightRAG
LightRAG je ľahký rámec na generovanie rozšírené o vyhľadávanie, navrhnutý na analýzu komplexných dokumentov v oblastiach ako právo, zdravotníctvo a financie. Preklenuje medzeru medzi RAG založeným na vektoroch a RAG založeným na grafoch spravovaním grafov znalostí a vektorových vložení spoločne v jednej dvojúrovňovej architektúre, čím dramaticky znižuje počet volaní LLM potrebných pri indexovaní aj pri čase dopytovania v porovnaní s implementáciami GraphRAG založenými na komunitných správach.
Samohosting LightRAG na vašom vlastnom VPS udržiava vaše dokumenty, vloženia a graf znalostí úplne pod vašou kontrolou. Pripojte sa k OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic alebo akémukoľvek koncovému bodu kompatibilnému s OpenAI a aktualizujte znalostné bázy inkrementálne bez prebudovania globálneho indexu – takže dynamické dáta zostávajú aktuálne bez prehnaných nákladov na prepracovanie.
Kľúčové vlastnosti LightRAG
Dvojúrovňové vyhľadávanie
Vektorové vloženia a entity znalostného grafu sa spájajú v jednom pipeline, prekonávajúc ploché vektorové vyhľadávanie v medzidokumentovom uvažovaní, zatiaľ čo udržiavajú nízke náklady na indexovanie.
Prírastkové aktualizácie znalostí
Nové dokumenty sa zlúčia do existujúceho grafu bez prebudovania globálneho indexu, takže dynamické dáta zostávajú aktuálne bez nákladného prepracovania.
Podpora poskytovateľa viacerých LLM
Pripojte sa k OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock alebo k akémukoľvek koncovému bodu kompatibilnému s OpenAI bez prepisovania výziev alebo preindexovania vašich dokumentov.
Päť režimov dotazov
Prepínajte medzi Naive, Local, Global, Hybrid a Mix stratégiami získavania, aby ste prispôsobili zložitosť dotazov požiadavkám na latenciu a náklady.
Vstavané webové UI
Prehliadačový ovládací panel na prijímanie dokumentov, spúšťanie dopytov a interaktívnu vizualizáciu vygenerovaného grafu znalostí.
REST API pre integrácie
Autentifikované koncové body REST vám umožňujú vložiť LightRAG do existujúcich aplikácií a automatizovať kanály na príjem dokumentov.
Prečo spustiť LightRAG na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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