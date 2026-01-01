Nasaďte RustFS inštaláciou jedným kliknutím.
S3-kompatibilné distribuované objektové úložisko postavené v Rust pre pracovné zaťaženia AI, dátové jazerá a natívne cloudové aplikácie.
Vyberte si VPS plán pre RustFS
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť RustFS
RustFS je vysokovýkonný, distribuovaný systém na ukladanie objektov, kompletne postavený v Rust. Poskytuje plnú kompatibilitu s API Amazon S3 v kombinácii so zárukami pamäťovej bezpečnosti Rust a surovým výkonom, ktorý prekonáva tradičné riešenia. Navrhnutý pre dátové jazerá, AI/ML pipeline a pracovné zaťaženia s veľkými dátami, RustFS využíva vymazávacie kódovanie na ochranu pred stratou dát a detekciu bitrotu na zabezpečenie dlhodobej integrity dát.
Samohosting RustFS na vašom vlastnom VPS dáva vašu infraštruktúru objektového úložiska plne pod vašu kontrolu — žiadne poplatky za GB, žiadne poplatky za odchádzajúce dáta a žiadna závislosť od dodávateľa. Vstavaná webová konzola vám umožňuje spravovať buckety, konfigurovať prístupové politiky a monitorovať využitie úložiska bez potreby ďalších nástrojov.
Kľúčové vlastnosti RustFS
Kompatibilné s S3 API
Funguje s akýmkoľvek S3-kompatibilným klientom, SDK alebo nástrojom – migrujte existujúce pracovné postupy bez zmien kódu.
Kódovanie s vymazaním
Rozdeľuje dáta naprieč viacerými zväzkami s redundanciou, takže úložisko zostáva nedotknuté, aj keď jednotlivé disky zlyhajú.
Webová konzola spravovania
Prehliadačové rozhranie na vytváranie segmentov, správu prístupových kľúčov, nastavovanie politík životného cyklu a monitorovanie využitia úložiska.
Vysoký výkon
Vytvorené v Rust pre pamäťovú bezpečnosť a rýchlosť – benchmarky ukazujú až 2,3-krát vyššiu priepustnosť než alternatívy pre pracovné zaťaženia s malými objektmi.
Oznámenia udalostí
Spúšťajte webhooky pri udalostiach úložiska, ako je vytvorenie a odstránenie objektov, na integráciu s následnými spracovateľskými kanálmi.
Integrácia identity
Podporuje OIDC/OpenID Connect a OpenStack Keystone pre podnikové jednotné prihlásenie a viacnájomné nasadenia.
Prečo spustiť RustFS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.