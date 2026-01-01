Nasaďte Remmina inštaláciou jedným kliknutím.
Viacprotokolový klient vzdialenej plochy podporujúci RDP, VNC, SSH a SPICE, prístupný z akéhokoľvek webového prehliadača.
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S čím sa dá postaviť Remmina
Remmina je klient vzdialenej plochy s bohatými funkciami, ktorý podporuje protokoly RDP, VNC, SSH a SPICE v rámci jednej aplikácie, dodávaný prostredníctvom rozhrania založeného na prehliadači. Kontajnerizáciou Remminy na VPS získate prístup k serverom Windows, desktopom Linux a virtuálnym strojom z akéhokoľvek zariadenia – spravovaných notebookov, tabletov alebo verejných počítačov – bez inštalácie natívnych klientov alebo konfigurácie softvéru pre jednotlivé zariadenia.
Centralizácia Remminy na VPS vytvára bezpečný prechodový hostiteľ, kde sú profily pripojenia a poverenia uložené na kontrolovanej infraštruktúre namiesto toho, aby boli roztrúsené po koncových zariadeniach. Tímy profitujú zo zdieľaného, konzistentne nakonfigurovaného prístupu ku všetkým vzdialeným systémom a noví členovia sa môžu okamžite pripojiť ku každému požadovanému serveru bez individuálneho nastavenia.
Kľúčové vlastnosti Remmina
Viacprotokolový prístup
Pripojte sa cez RDP, VNC, SSH alebo SPICE z rovnakého rozhrania, ktoré pokrýva servery Windows, desktopy Linux a virtuálne počítače KVM na jednom mieste.
Prehliadačové rozhranie
Prístup k vzdialeným systémom z akéhokoľvek zariadenia s webovým prehliadačom – nevyžaduje sa žiadna inštalácia natívneho klienta na spravovaných notebookoch, tabletoch alebo zdieľaných pracovných staniciach.
Uložené profily pripojenia
Uložte podrobnosti pripojenia a poverenia pre každý vzdialený systém, aby sa tímy mohli okamžite pripojiť bez opätovného zadávania názvov hostiteľov a overovacích údajov.
Schránka a Prenos súborov
Zdieľať obsah schránky a prenášať súbory medzi vašou lokálnou reláciou a vzdialenými systémami prostredníctvom podporovaných protokolov pre bezproblémové pracovné postupy medzi zariadeniami.
Centralizované úložisko prihlasovacích údajov
Uchovávajte heslá pre vzdialený prístup na zabezpečenej infraštruktúre VPS namiesto na koncových zariadeniach, ktoré by sa mohli stratiť, ukradnúť alebo kompromitovať.
Prečo spustiť Remmina na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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