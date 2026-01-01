Nasaďte Sun-Panel inštaláciou jedným kliknutím.
Prispôsobiteľný serverový a NAS navigačný panel s čistou domovskou stránkou a spúšťačom aplikácií pre samohostiteľov.
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S čím sa dá postaviť Sun-Panel
Sun-Panel je ľahká, samoobslužná domovská stránka a navigačný panel navrhnutý pre servery a zariadenia NAS. Poskytuje vám jeden, krásne usporiadaný ovládací panel, z ktorého môžete spúšťať všetky svoje samoobslužné služby a na prvý pohľad monitorovať stav systému. Navrhnutý s ohľadom na jednoduchosť, Sun-Panel nevyžaduje žiadnu externú databázu – beží výhradne na SQLite.
S podporou izolácie viacerých účtov, vlastných ikon z knižnice Iconify, mini okien na stránke a plne prispôsobiteľného CSS a JavaScriptu vám Sun-Panel umožňuje vytvoriť domovskú stránku, ktorá vyhovuje vášmu pracovnému postupu. Nasaďte ho na váš VPS a užite si osobnú, bezreklamnú úvodnú stránku prehliadača, ktorú plne ovládate.
Kľúčové vlastnosti Sun-Panel
Podpora viacerých účtov
Vytvorte izolované účty pre rôznych používateľov, každý s vlastným rozložením panela a skratkami aplikácií.
Žiadna externá databáza
Beží výhradne na vstavanej SQLite, čo zjednodušuje nasadenie bez potreby udržiavať ďalšiu databázovú službu.
Bohatá knižnica ikon
Využite knižnicu ikon Iconify na voľné prispôsobenie skratiek vašej aplikácie, ktorá podporuje tisíce sád ikon.
Monitorovanie stavu systému
Zobrazte si využitie CPU, pamäte a disku v reálnom čase priamo na vašom paneli, aby ste mali prehľad o stave servera.
Vlastné JS a CSS
Vložte si vlastný JavaScript a CSS, aby ste si plne prispôsobili vzhľad a správanie vašej domovskej stránky.
Mini okná na stránke
Otvorte podporované služby v plávajúcich mini oknách bez opustenia vášho ovládacieho panela pre bezproblémový pracovný postup.
Prečo spustiť Sun-Panel na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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