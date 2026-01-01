Nasaďte Canarytokens jednoklikovou inštaláciou.
Open-source honeypot token systém, ktorý vás ticho upozorní, keď niekto pristupuje k vašim údajom, súborom alebo povereniam.
Vyberte si VPS plán pre Canarytokens
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Canarytokens
Canarytokens je open-source honeypot systém, ktorý vám umožňuje vytvárať neviditeľné nástrahy naprieč vašou infraštruktúrou. Generujte sledovacie tokeny vo forme URL adries, názvov DNS, dokumentov, e-mailových adries, konfigurácií WireGuard a ďalších — a potom ich vložte do citlivých súborov, systémov alebo sieťových konfigurácií. Vo chvíli, keď útočník alebo neoprávnený používateľ interaguje s tokenom, dostanete okamžité upozornenie s podrobnosťami o prístupe.
Na rozdiel od tradičnej detekcie narušenia, Canarytokens nevyžaduje žiadnych agentov, žiadne monitorovanie logov a žiadne zložité nastavenie. Self-hosting vám dáva plnú kontrolu nad vašimi dátami upozornení a umožňuje vám generovať neobmedzené tokeny bez obmedzení predplatného.
Kľúčové vlastnosti Canarytokens
Okamžité upozornenia na narušenie
Dostávajte okamžité upozornenia vo chvíli, keď sa spustí token, čo vám poskytne včasné varovanie pred neoprávneným prístupom alebo exfiltráciou dát.
Desiatky typov tokenov
Vytvorte honeypoty ako URL, záznamy DNS, dokumenty Word, PDF, kľúče AWS, e-mailové adresy, konfigurácie WireGuard a ďalšie, aby ste pokryli každú útočnú plochu.
Bezagentová detekcia
Tokeny fungujú bez inštalácie akéhokoľvek softvéru na monitorovaných systémoch – stačí umiestniť token a počkať na upozornenie.
Samostatne hostované ovládanie
Spustite svoj vlastný server Canarytokens, aby ste uchovali všetky údaje o incidentoch súkromné, generovali neobmedzené tokeny a prispôsobili upozornenia podľa vašich potrieb.
Bohatá história incidentov
Každý spustený token zaznamenáva IP adresy, používateľské agenty, časové pečiatky a geolokačné údaje na forenzné vyšetrovanie.
Prečo spustiť Canarytokens na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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