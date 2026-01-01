Zľava až do výšky 69 % na Canarytokens

Nasaďte Canarytokens jednoklikovou inštaláciou.

Open-source honeypot token systém, ktorý vás ticho upozorní, keď niekto pristupuje k vašim údajom, súborom alebo povereniam.

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5,49  /mes.
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Nasaďte Canarytokens jednoklikovou inštaláciou.

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17,99 
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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21,99 
7,99  /mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Canarytokens

Canarytokens je open-source honeypot systém, ktorý vám umožňuje vytvárať neviditeľné nástrahy naprieč vašou infraštruktúrou. Generujte sledovacie tokeny vo forme URL adries, názvov DNS, dokumentov, e-mailových adries, konfigurácií WireGuard a ďalších — a potom ich vložte do citlivých súborov, systémov alebo sieťových konfigurácií. Vo chvíli, keď útočník alebo neoprávnený používateľ interaguje s tokenom, dostanete okamžité upozornenie s podrobnosťami o prístupe.

Na rozdiel od tradičnej detekcie narušenia, Canarytokens nevyžaduje žiadnych agentov, žiadne monitorovanie logov a žiadne zložité nastavenie. Self-hosting vám dáva plnú kontrolu nad vašimi dátami upozornení a umožňuje vám generovať neobmedzené tokeny bez obmedzení predplatného.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Canarytokens

Okamžité upozornenia na narušenie

Dostávajte okamžité upozornenia vo chvíli, keď sa spustí token, čo vám poskytne včasné varovanie pred neoprávneným prístupom alebo exfiltráciou dát.

Desiatky typov tokenov

Vytvorte honeypoty ako URL, záznamy DNS, dokumenty Word, PDF, kľúče AWS, e-mailové adresy, konfigurácie WireGuard a ďalšie, aby ste pokryli každú útočnú plochu.

Bezagentová detekcia

Tokeny fungujú bez inštalácie akéhokoľvek softvéru na monitorovaných systémoch – stačí umiestniť token a počkať na upozornenie.

Samostatne hostované ovládanie

Spustite svoj vlastný server Canarytokens, aby ste uchovali všetky údaje o incidentoch súkromné, generovali neobmedzené tokeny a prispôsobili upozornenia podľa vašich potrieb.

Bohatá história incidentov

Každý spustený token zaznamenáva IP adresy, používateľské agenty, časové pečiatky a geolokačné údaje na forenzné vyšetrovanie.

Prečo spustiť Canarytokens na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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