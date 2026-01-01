Nasaďte Eclipse Mosquitto jedným kliknutím.
Ľahký open-source MQTT broker na pripojenie zariadení internetu vecí, senzorov a aplikácií so správami typu publish/subscribe.
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S čím sa dá postaviť Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto je referenčná open-source implementácia protokolu MQTT, podporujúca verzie 5.0, 3.1.1 a 3.1. Minimálna binárna réžia MQTT a model publikovania/odoberania z neho robia štandardnú voľbu pre senzorové siete IoT, centrá domácej automatizácie a akúkoľvek aplikáciu, kde záleží na šírke pásma a výdrži batérie. Mosquitto je nasadený v produkčných prostrediach od jednoduchých domácich nastavení Raspberry Pi až po rozsiahle priemyselné nasadenia IoT.
Táto šablóna nasadzuje Mosquitto s predvolene povolenou autentifikáciou heslom a trvalým úložiskom pre dátové správy a konfiguráciu. Vlastné hostovanie vám poskytuje neobmedzené pripojenia a správy bez poplatkov za zariadenie, plnú kontrolu nad zoznamami riadenia prístupu a konzistentné doručovanie s nízkou latenciou, ktoré zdieľané cloudové brokery nemôžu zaručiť.
Kľúčové vlastnosti Eclipse Mosquitto
Podpora protokolu MQTT
Podporuje verzie MQTT 5.0, 3.1.1 a 3.1, zabezpečujúc kompatibilitu s celým radom zariadení IoT, knižníc a klientskych nástrojov.
Autentifikácia heslom
Predkonfigurované overovanie na základe hesla blokuje neoprávnené pripojenia od okamihu spustenia brokera, bez potreby dodatočného nastavenia.
Perzistencia správ
Uchované správy a záruky doručenia QoS prežijú reštarty brokera, čím sa zabezpečí, že zariadenia, ktoré sa znova pripoja po výpadku, dostanú zmeškané aktualizácie.
Riadenie prístupu k témam
Pravidlá ACL obmedzujú, ktorí klienti môžu publikovať alebo odoberať konkrétne témy, čo umožňuje detailné konfigurácie brokera pre viacerých nájomníkov.
TLS šifrovanie
Natívna podpora TLS/SSL šifruje všetky klientske pripojenia, čím chráni dáta senzorov a riadiace príkazy počas prenosu cez nedôveryhodné siete.
Prečo spustiť Eclipse Mosquitto na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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