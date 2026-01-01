Nasadenie Weaviate jedným kliknutím.
Open-source vektorová databáza pre AI aplikácie so sémantickým vyhľadávaním, hybridným vyhľadávaním a integráciami LLM.
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S čím sa dá postaviť Weaviate
Weaviate je open-source vektorová databáza navrhnutá pre AI-natívne aplikácie. Ukladá dátové objekty spolu s ich vektorovými vložkami, čo umožňuje rýchle vyhľadávanie sémantickej podobnosti, ktoré presahuje zhodu kľúčových slov a nachádza koncepčne súvisiaci obsah. Podporuje hybridné vyhľadávanie kombinujúce vektorové a kľúčové prístupy pre optimálnu presnosť získavania.
Vlastné hostovanie Weaviate na VPS poskytuje AI aplikáciám vyhradené vektorové úložisko bez poplatkov za dopyt a s plnou kontrolou nad rezidenciou dát. Integruje sa s hlavnými poskytovateľmi LLM vrátane OpenAI, Cohere a Hugging Face a priamo sa pripája k LangChain a LlamaIndex na vytváranie RAG pipeline a funkcií sémantického vyhľadávania.
Kľúčové vlastnosti Weaviate
Sémantické vektorové vyhľadávanie
Nájdite koncepčne podobný obsah pomocou vektorových vložení namiesto presného zhodovania kľúčových slov pre inteligentnejšie výsledky vyhľadávania.
Hybridné vyhľadávanie
Skombinujte vektorovú podobnosť a vyhľadávanie kľúčových slov BM25 s konfigurovateľným vážením pre to najlepšie z oboch prístupov k vyhľadávaniu.
Integrácie veľkých jazykových modelov (LLM)
Vstavané moduly pripojujú Weaviate k OpenAI, Cohere a Hugging Face na automatické generovanie vložení a generatívne dotazy.
GraphQL a REST API
Dopytujte a spravujte dáta prostredníctvom GraphQL API alebo REST koncových bodov s klientskymi knižnicami pre Python, JavaScript, Go a Java.
Multimodálna podpora
Ukladajte a vyhľadávajte naprieč textovými, obrazovými, zvukovými a video objektmi pomocou príslušného vektorizačného modulu pre každý dátový typ.
Prečo spustiť Weaviate na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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