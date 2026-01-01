Nainštalujte Chevereto jednoklikovou inštaláciou.
Platforma s vlastným hostingom na zdieľanie obrázkov a videí na vytvorenie vlastnej mediálnej komunity v štýle Imgur alebo Flickr.
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S čím sa dá postaviť Chevereto
Chevereto je vyspelá, samoobslužná platforma na hosťovanie obrázkov a videí, ktorej komunity dôverujú od roku 2007. Poskytuje všetko potrebné na prevádzku plnohodnotnej stránky na zdieľanie médií — registráciu používateľov, profily, dvojfaktorovú autentifikáciu, pokročilú organizáciu médií prostredníctvom kategórií, značiek a albumov, plus podrobné ovládacie prvky ochrany súkromia pre každý nahraný súbor pre verejný, súkromný alebo heslom chránený obsah.
Prevádzkovanie Chevereto na vašom vlastnom VPS udržuje každý nahraný súbor, používateľský účet a tok príjmov pod vašou plnou kontrolou bez poplatkov za obrázok alebo obmedzení obsahu. Táto šablóna spája Chevereto s MariaDB pre metadáta obsahu a Redis pre rýchle ukladanie relácií a vyrovnávacej pamäte, zatiaľ čo Traefik automaticky spracováva smerovanie HTTPS, takže platforma je pripravená prijať svoj prvý nahraný súbor v priebehu niekoľkých minút.
Kľúčové vlastnosti Chevereto
Zdieľanie obrázkov a videí
Hostujte obrázky a videá s miniatúrami, vstavanými prehrávačmi a priamymi odkazmi, pripravenými na zdieľanie na akejkoľvek platforme.
Albumy a značky
Usporiadajte obsah do albumov a kategorizujte nahrané súbory pomocou značiek, aby si návštevníci mohli prezerať a vyhľadávať v rastúcej mediálnej knižnici.
Používateľské účty a roly
Registrovaní používatelia získajú profily, dvojfaktorovú autentifikáciu a povolenia založené na rolách, ktoré sú spravované prostredníctvom administrátorského panela.
Nastavenia ochrany osobných údajov
Nastavenia súkromia pre nahrávanie umožňujú vlastníkom označiť obsah ako verejný, súkromný alebo chránený heslom, aby vyhovoval akémukoľvek scenáru zdieľania.
Viacjazyčné rozhranie
Spustite komunitu v ktoromkoľvek z 30+ podporovaných jazykov bez inštalácie ďalších balíkov alebo tém.
Prečo spustiť Chevereto na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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