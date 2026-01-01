Zľava až do výšky 69 % na Chevereto

Nainštalujte Chevereto jednoklikovou inštaláciou.

Platforma s vlastným hostingom na zdieľanie obrázkov a videí na vytvorenie vlastnej mediálnej komunity v štýle Imgur alebo Flickr.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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Nainštalujte Chevereto jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Chevereto

Chevereto je vyspelá, samoobslužná platforma na hosťovanie obrázkov a videí, ktorej komunity dôverujú od roku 2007. Poskytuje všetko potrebné na prevádzku plnohodnotnej stránky na zdieľanie médií — registráciu používateľov, profily, dvojfaktorovú autentifikáciu, pokročilú organizáciu médií prostredníctvom kategórií, značiek a albumov, plus podrobné ovládacie prvky ochrany súkromia pre každý nahraný súbor pre verejný, súkromný alebo heslom chránený obsah.

Prevádzkovanie Chevereto na vašom vlastnom VPS udržuje každý nahraný súbor, používateľský účet a tok príjmov pod vašou plnou kontrolou bez poplatkov za obrázok alebo obmedzení obsahu. Táto šablóna spája Chevereto s MariaDB pre metadáta obsahu a Redis pre rýchle ukladanie relácií a vyrovnávacej pamäte, zatiaľ čo Traefik automaticky spracováva smerovanie HTTPS, takže platforma je pripravená prijať svoj prvý nahraný súbor v priebehu niekoľkých minút.

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Kľúčové vlastnosti Chevereto

Zdieľanie obrázkov a videí

Hostujte obrázky a videá s miniatúrami, vstavanými prehrávačmi a priamymi odkazmi, pripravenými na zdieľanie na akejkoľvek platforme.

Albumy a značky

Usporiadajte obsah do albumov a kategorizujte nahrané súbory pomocou značiek, aby si návštevníci mohli prezerať a vyhľadávať v rastúcej mediálnej knižnici.

Používateľské účty a roly

Registrovaní používatelia získajú profily, dvojfaktorovú autentifikáciu a povolenia založené na rolách, ktoré sú spravované prostredníctvom administrátorského panela.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Nastavenia súkromia pre nahrávanie umožňujú vlastníkom označiť obsah ako verejný, súkromný alebo chránený heslom, aby vyhovoval akémukoľvek scenáru zdieľania.

Viacjazyčné rozhranie

Spustite komunitu v ktoromkoľvek z 30+ podporovaných jazykov bez inštalácie ďalších balíkov alebo tém.

Prečo spustiť Chevereto na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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