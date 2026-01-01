Nasaďte Checkrr jednoklikovou inštaláciou.
Skenujte knižnice Plex a Jellyfin na poškodené médiá a automaticky nahraďte chybné súbory prostredníctvom Sonarr, Radarr a Lidarr.
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S čím sa dá postaviť Checkrr
Checkrr je open-source skener integrity knižnice, ktorý chráni rozsiahle mediálne zbierky pred tichým poškodením. Vykonáva kontroly ffprobe, magic-number a mimetype pre každý video, audio a titulkový súbor vo vašej knižnici, potom overené súbory hashne do databázy bbolt, aby budúce skenovania preskočili známy dobrý obsah a dokončili sa v priebehu minút namiesto hodín.
Keď súbor neprejde kontrolou, Checkrr sa pripojí k arr stacku, ktorý už prevádzkujete – Sonarr, Radarr alebo Lidarr – vymaže poškodenú kópiu a spustí nové stiahnutie prostredníctvom zodpovedajúcej služby. Vlastné hostovanie Checkrr udržuje váš mediálny inventár pod vašou kontrolou bez obmedzení API tretích strán a nulových priebežných nákladov.
Kľúčové vlastnosti Checkrr
ffprobe kontroly integrity
Detekuje skrátené, nesprávne označené a neprehrávateľné súbory, ktoré Plex a Jellyfin ticho preskakujú počas prehrávania.
Sonarr Radarr Lidarr
Odstráni poškodené súbory a spustí nové stiahnutie prostredníctvom vášho existujúceho zásobníka arr bez manuálneho zásahu.
Hašové rýchle opätovné skenovania
Ukladá haše súborov do databázy bbolt, takže opakované skenovania preskočia overený obsah a dokončia sa na viac-terabajtových knižniciach v priebehu minút.
Podpora viacinštančných polí
Pripája sa k niekoľkým inštanciám Sonarr a Radarr naraz, s mapovaním ciest pre každú inštanciu pre 4K, anime a štandardné knižnice.
Vstavané oznámenia
Odosiela výsledky do Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP a Healthchecks pre bezobslužné plánované skeny.
Prečo spustiť Checkrr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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