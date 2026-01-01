Nasaďte Gonic inštaláciu jedným kliknutím.
Ľahký server na streamovanie hudby s vlastným hosťovaním a plnou kompatibilitou s API Subsonic pre akéhokoľvek klienta Subsonic.
Vyberte si VPS plán pre Gonic
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Gonic
Gonic je bezplatný a open-source Subsonic server napísaný v Go. Poskytuje vám osobnú službu streamovania hudby, ktorá funguje s desiatkami populárnych klientov kompatibilných so Subsonic – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry a ďalšími – takže môžete počúvať svoju vlastnú knižnicu z akéhokoľvek zariadenia.
Navrhnutý pre efektivitu, Gonic spracováva knižnice s desiatkami tisíc skladieb bez potreby vyhradeného databázového servera. Podporuje transkódovanie zvuku za chodu, správu podcastov, scrobbling na Last.fm a ListenBrainz a prístup pre viacerých používateľov s preferenciami pre každého používateľa. Pohodlne beží na hardvéri s nízkou spotrebou energie, ako je napríklad Raspberry Pi.
Kľúčové vlastnosti Gonic
Kompatibilné so Subsonic API
Funguje ihneď po vybalení so všetkými hlavnými klientmi Subsonic a OpenSubsonic, čo vám dáva široký výber mobilných a desktopových aplikácií.
Transkódovanie za behu
Konvertuje zvuk do akéhokoľvek podporovaného formátu v reálnom čase, čo umožňuje klientom požiadať o bitovú rýchlosť a kodek, ktoré vyhovujú ich pripojeniu.
Podpora scrobblingu
Automaticky scrobbluje prehrávania na Last.fm a ListenBrainz, aby vaša história počúvania zostala presná vo všetkých klientoch.
Správa podcastov
Prihláste sa na odber podcastových kanálov a spravujte sťahovanie epizód priamo zo servera, pričom všetok zvuk zostane na jednom mieste.
Viacpoužívateľský prístup
Vytvorte samostatné účty s individuálnymi profilmi transkódovania a riadením prístupu pre zdieľanie v domácnosti alebo v tíme.
Prečo spustiť Gonic na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.