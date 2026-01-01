Nasaďte M3DB jednoklikovou inštaláciou.
Distribuovaná časovo-radová databáza a backend vzdialeného úložiska Prometheus, vytvorený v spoločnosti Uber pre metriky v planetárnom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť M3DB
M3DB je open-source distribuovaná databáza časových radov pôvodne vytvorená v spoločnosti Uber na príjem, ukladanie a dopytovanie miliárd metrík za sekundu naprieč tisíckami hostiteľov. Spája v sebe vstavaný koordinátor s podporou etcd s vysoko kompresným TSDB enginom, ktorý je špeciálne navrhnutý pre monitorovacie záťaže, a sprístupňuje Prometheus-kompatibilné API pre vzdialené čítanie a vzdialené zapisovanie plus PromQL dopyty prostredníctvom m3coordinator na porte 7201.
Self-hosting M3DB na vašom vlastnom VPS vám poskytuje dlhodobé, nákladovo efektívne uchovávanie metrík Prometheus a Graphite, plnú kontrolu nad mennými priestormi a replikáciou a jeden binárny súbor, ktorý sa môže škálovať z jedného uzla na globálny viaczónový klaster, keď vaše dáta rastú.
Kľúčové vlastnosti M3DB
Prometheus vzdialené úložisko
Používajte M3DB ako priamy dlhodobý backend pre Prometheus prostredníctvom vzdialeného čítania a vzdialeného zápisu, pričom uchovávajte roky metrík bez vzorkovania.
Dotazovacie jadro PromQL
Dotazujte uložené metriky s natívnym PromQL prostredníctvom m3coordinator, čím sa M3DB stáva kompatibilným s Grafanou a existujúcimi dashboardmi Prometheus.
Vysokokompresná TSDB
Účelovo navrhnutý stĺpcový úložný mechanizmus s kompresiou typu Gorilla udržiava nízke využitie disku aj pri miliónoch aktívnych časových radov.
Konfigurovateľné menné priestory
Definujte viacero menných priestorov s nezávislým uchovávaním, veľkosťami blokov a rozlíšením na vyváženie rýchlych dopytov oproti dlhodobým nákladom na úložisko.
Vložené etcd
Obraz s jedným uzlom sa dodáva so vstavaným etcd pre topológiu a umiestnenie klastra, čím sa eliminuje potreba externej koordinačnej služby.
Príjem grafitu
Vstavaný príjem dát Graphite Carbon umožňuje tímom konsolidovať metriky Graphite a Prometheus do jednej úložnej vrstvy s jednotným API pre dopytovanie.
Prečo spustiť M3DB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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