Nasaďte Vince Analytics jednoklikovou inštaláciou.
Platforma pre webovú analytiku rešpektujúca súkromie a s vlastným hostingom, ktorá je priama náhrada za Google Analytics.
Vyberte si VPS plán pre Vince Analytics
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Vince Analytics
Vince Analytics je ľahký, samoobslužný server webovej analýzy vytvorený pre jednotlivcov a malé tímy, ktorí chcú mať plnú kontrolu nad svojimi údajmi o návštevníkoch. Nevyžaduje externú databázu, dodáva sa ako jeden binárny súbor a všetko ukladá lokálne – čo uľahčuje prevádzku na akomkoľvek VPS bez zložitej inštalácie.
Vince je kompatibilný so sledovacími skriptami Plausible Analytics, takže môžete migrovať existujúce stránky bez zmeny vášho frontend kódu. Sleduje zobrazenia stránok, unikátnych návštevníkov, refererov a vlastné udalosti, pričom zostáva plne v súlade s GDPR, CCPA a PECR – nevyžadujú sa žiadne súbory cookie.
Kľúčové vlastnosti Vince Analytics
Nevyžadujú sa súbory cookie
Vince sleduje návštevníkov bez súborov cookie alebo osobných identifikátorov, čím udržiava vašu stránku plne v súlade s GDPR, CCPA a PECR štandardne.
Plausible-kompatibilné skripty
Vložte ten istý sledovací skript používaný pre Plausible Analytics a nasmerujte ho na vašu inštanciu Vince – pri migrácii nie sú potrebné žiadne zmeny frontendu.
Nulové externé závislosti
Celá platforma sa dodáva ako jeden binárny súbor s integrovanou databázou, takže nie je potrebné nič navyše inštalovať, konfigurovať ani udržiavať popri nej.
Neobmedzené weby a udalosti
Pridajte toľko webových stránok, koľko vaše zdroje VPS umožňujú, a zbierajte toľko udalostí, koľko potrebujete – neexistujú žiadne umelé limity založené na pláne.
Verejné a zdieľané prehľady
Zdieľajte analytické panely verejne alebo prostredníctvom jedinečných odkazov chránených heslom, čím poskytnete zainteresovaným stranám prístup bez toho, aby ste odhalili váš administrátorský účet.
Prečo spustiť Vince Analytics na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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