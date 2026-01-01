Nasaďte OwnTracks Recorder inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný backend, ktorý ukladá a vizualizuje údaje o polohe zverejnené telefónnymi aplikáciami OwnTracks cez MQTT.
Vyberte si VPS plán pre OwnTracks Recorder
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder je oficiálny backend pre aplikácie OwnTracks pre iOS a Android, čo vám poskytuje plne samo-hostovanú alternatívu ku komerčným službám zdieľania polohy. Recorder sa prihlási na odber vášho súkromného MQTT brokera, prijíma publikácie polohy z vašich telefónov a ukladá každý bod ako obyčajné súbory na disk bez potreby externej databázy.
Vstavaný HTTP server sprístupňuje REST API, živý WebSocket stream a hotové zobrazenia pre posledné polohy, denné trasy a GeoJSON mapy. Táto šablóna spája Recorder s brokerom Eclipse Mosquitto, ktorý má predvolene povolené overovanie heslom, takže môžete nasmerovať svoje aplikácie OwnTracks na váš VPS a začať zbierať históriu polohy bez toho, aby ste kedykoľvek posielali svoje údaje o pohybe tretej strane.
Kľúčové vlastnosti OwnTracks Recorder
Backend súkromnej lokality
Ukladá každú zverejnenú polohu z vašich aplikácií OwnTracks na vašom vlastnom serveri bez zapojenia cloudu tretej strany.
Vstavaný MQTT broker
Zabalený Eclipse Mosquitto s autentifikáciou heslom je pripravený na pripojenie telefónov odkiaľkoľvek z internetu.
Živá mapa a trasy
Webové používateľské rozhranie zobrazuje posledné polohy, denné trasy a živú mapu, ktorá sa aktualizuje cez WebSocket, keď prichádzajú nové polohy.
REST a WebSocket API
Dotazujte uložené polohy ako JSON, GeoJSON alebo CSV prostredníctvom zdokumentovaného REST API, alebo streamujte aktualizácie cez WebSocket.
Úložisko obyčajných súborov
Na prevádzku nie je potrebná žiadna SQL databáza – dáta sú zapisované ako ploché súbory, ktoré sa dajú ľahko zálohovať, kontrolovať a archivovať.
Lua háčiky a ocat
Rozšírte príjem pomocou háčikov Lua a históriu dotazov z príkazového riadka pomocou pribaleného nástroja ocat.
Prečo spustiť OwnTracks Recorder na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.