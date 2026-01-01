Nasaďte Node-RED pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Nízkokódový nástroj na vizuálne programovanie na prepojenie IoT zariadení, API a online služieb.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Node-RED
Node-RED je vizuálny programovací nástroj založený na tokoch, postavený na Node.js, ktorý vám umožňuje prepojiť hardvér, rozhrania API a online služby pomocou editora s funkciou drag-and-drop v prehliadači. Pôvodne vyvinutý spoločnosťou IBM a teraz spravovaný nadáciou OpenJS Foundation, zjednodušuje vytváranie automatizačných pracovných postupov bez písania zložitého kódu — pripojte uzly na plátno a nasaďte ich v priebehu niekoľkých sekúnd.
Vlastné hostovanie Node-RED na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašimi tokmi a citlivými údajmi, ktoré spracúvajú, bez obmedzení používania, bez obmedzenia rýchlosti a bez závislosti od cloudovej platformy. Či už automatizujete senzory IoT, integrujete obchodné služby alebo orchestráte potrubia API, Node-RED poskytuje flexibilné, rozšíriteľné prostredie runtime, ktoré beží všade, kde ho potrebujete.
Kľúčové vlastnosti Node-RED
Vizuálny editor toku
Prehliadačový editor s funkciou drag-and-drop vám umožňuje vytvárať a nasadzovať komplexné integrácie bez písania kódu, vďaka čomu je automatizácia dostupná pre každého.
Vyše 4 000 komunitných uzlov
Nainštalujte uzly pre MQTT, HTTP, databázy, cloudové API a stovky ďalších služieb priamo zo vstavaného správcu palety.
IoT a MQTT natívne
Prvotriedna podpora pre MQTT, Modbus a iné IoT protokoly robí z Node-RED štandardnú platformu pre inteligentnú domácnosť a priemyselnú automatizáciu.
JavaScript Funkčné uzly
Píšte vlastný JavaScript v tokoch na spracovanie komplexných transformácií dát a biznis logiky bez opustenia vizuálneho editora.
Zdieľanie tokov a Knižnica
Exportujte toky ako JSON a importujte predpripravené toky z komunitnej knižnice Node-RED, aby ste mohli okamžite začať s bežnými integráciami.
Prečo spustiť Node-RED na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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