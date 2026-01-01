Nasaďte Windmill jednoklikovou inštaláciou.
Open-source vývojárska platforma, ktorá mení skripty na interné nástroje, naplánované pracovné postupy a automaticky generované používateľské rozhrania.
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S čím sa dá postaviť Windmill
Windmill je open-source vývojárska platforma, ktorá konvertuje skripty napísané v Python, TypeScript, Go, Bash a SQL na interné nástroje s automaticky generovanými webovými používateľskými rozhraniami, plánovateľnými pracovnými postupmi a volateľnými REST API. Eliminuje opakujúcu sa prácu pri vytváraní administrátorských panelov a interných dashboardov generovaním rozhraní priamo zo signatúr skriptov.
Samohosting Windmill na VPS udržiava všetok kód a dáta interných nástrojov vo vašej infraštruktúre. Zahrnutá služba worker vykonáva úlohy v izolovaných prostrediach, PostgreSQL ukladá stav pracovného postupu a históriu spustení a správca tajomstiev (secrets manager) spracováva API kľúče a poverenia bez ich pevného zakódovania v skriptoch.
Kľúčové vlastnosti Windmill
Viacjazyčné skripty
Píšte automatizácie v jazykoch Python, TypeScript, Go, Bash alebo SQL – Windmill spracováva vykonávanie, závislosti a sandboxing.
Automaticky generované používateľské rozhrania
Windmill automaticky generuje webové formuláre a používateľské rozhrania z typov parametrov skriptu, takže ne-vývojári môžu spúšťať nástroje bez kódu.
Tvorca pracovných postupov
Zreťazte skripty do viacstupňových pracovných postupov s podmieneným vetvením, cyklami a paralelným vykonávaním pomocou vizuálneho editora DAG.
Plánovač Cron
Spúšťajte skripty a pracovné postupy podľa plánov cron alebo spúšťačov udalostí bez správy samostatnej infraštruktúry cron.
Správa tajomstiev
Ukladajte kľúče API, heslá a tokeny ako šifrované premenné prístupné skriptom bez ich vloženia do kódu.
Prečo spustiť Windmill na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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