Nasaďte Invidious jedným kliknutím.
Alternatívny front-end pre YouTube, ktorý rešpektuje súkromie – pozerajte videá bez reklám, sledovania alebo účtu Google.
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S čím sa dá postaviť Invidious
Invidious je open-source, súkromie rešpektujúce alternatívne rozhranie pre YouTube, ktoré umožňuje divákom sledovať videá, prehliadať kanály a sledovať odbery bez toho, aby sa vystavovali sledovaniu, reklame alebo požiadavkám na účet zo strany YouTube. Webové rozhranie získava video dáta prostredníctvom serverového proxy, takže YouTube nikdy nevidí IP adresu diváka, odtlačok prehliadača ani súbory cookie relácie — v protokoloch YouTube sa zobrazuje iba IP adresa inštancie Invidious.
Vlastné hostovanie Invidious na vašom VPS vám poskytuje osobný zážitok zo sledovania YouTube bez reklám plus možnosť zdieľať s priateľmi a rodinou. Odbery, zoznamy videí a história sledovania sa nachádzajú v súkromnej databáze PostgreSQL na vašom serveri namiesto vo vašom účte Google, a RSS kanály vám umožňujú sledovať kanály bez toho, aby ste kedykoľvek otvorili youtube.com.
Kľúčové vlastnosti Invidious
Žiadne sledovanie ani reklamy
Videá sú proxyované cez váš server, takže YouTube nikdy nevidí IP adresy divákov, odtlačky prehliadača ani behaviorálne dáta – a nie sú tam žiadne pre-roll alebo mid-roll reklamy.
Nie je potrebný žiadny účet Google
Pozerajte videá, prihláste sa na odber kanálov, vytvárajte zoznamy skladieb a sledujte históriu pozerania bez toho, aby ste sa kedykoľvek prihlásili do účtu Google alebo prijali podmienky služby YouTube.
Odbery a kanály
Prihláste sa na odber kanálov YouTube prostredníctvom lokálneho účtu na vašej inštancii Invidious, s voliteľnými RSS kanálmi na sledovanie kanálov v akejkoľvek čítačke kanálov.
Kvalita a výber kodeku
Vyberte si manuálne kvalitu videa, kodek (VP9, AV1, H.264) a jazyk zvuku, namiesto toho, aby za vás rozhodovala automatická kvalita YouTube.
Tmavý režim a témy
Viacero vstavaných tém vrátane čistého tmavého režimu, plus prepracované, minimalistické používateľské rozhranie bez odporúčacieho systému YouTube alebo neporiadku na bočnom paneli.
JSON API pre nástroje
Komplexné REST API sprístupňuje údaje o videách, informácie o kanáloch a výsledky vyhľadávania, aby sa externé nástroje mohli integrovať bez získavania dát z HTML.
Prečo spustiť Invidious na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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