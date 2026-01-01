Zľava až do výšky 69 % na Invidious

Nasaďte Invidious jedným kliknutím.

Alternatívny front-end pre YouTube, ktorý rešpektuje súkromie – pozerajte videá bez reklám, sledovania alebo účtu Google.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Invidious jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Invidious

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Invidious

Invidious je open-source, súkromie rešpektujúce alternatívne rozhranie pre YouTube, ktoré umožňuje divákom sledovať videá, prehliadať kanály a sledovať odbery bez toho, aby sa vystavovali sledovaniu, reklame alebo požiadavkám na účet zo strany YouTube. Webové rozhranie získava video dáta prostredníctvom serverového proxy, takže YouTube nikdy nevidí IP adresu diváka, odtlačok prehliadača ani súbory cookie relácie — v protokoloch YouTube sa zobrazuje iba IP adresa inštancie Invidious.

Vlastné hostovanie Invidious na vašom VPS vám poskytuje osobný zážitok zo sledovania YouTube bez reklám plus možnosť zdieľať s priateľmi a rodinou. Odbery, zoznamy videí a história sledovania sa nachádzajú v súkromnej databáze PostgreSQL na vašom serveri namiesto vo vašom účte Google, a RSS kanály vám umožňujú sledovať kanály bez toho, aby ste kedykoľvek otvorili youtube.com.

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Kľúčové vlastnosti Invidious

Žiadne sledovanie ani reklamy

Videá sú proxyované cez váš server, takže YouTube nikdy nevidí IP adresy divákov, odtlačky prehliadača ani behaviorálne dáta – a nie sú tam žiadne pre-roll alebo mid-roll reklamy.

Nie je potrebný žiadny účet Google

Pozerajte videá, prihláste sa na odber kanálov, vytvárajte zoznamy skladieb a sledujte históriu pozerania bez toho, aby ste sa kedykoľvek prihlásili do účtu Google alebo prijali podmienky služby YouTube.

Odbery a kanály

Prihláste sa na odber kanálov YouTube prostredníctvom lokálneho účtu na vašej inštancii Invidious, s voliteľnými RSS kanálmi na sledovanie kanálov v akejkoľvek čítačke kanálov.

Kvalita a výber kodeku

Vyberte si manuálne kvalitu videa, kodek (VP9, AV1, H.264) a jazyk zvuku, namiesto toho, aby za vás rozhodovala automatická kvalita YouTube.

Tmavý režim a témy

Viacero vstavaných tém vrátane čistého tmavého režimu, plus prepracované, minimalistické používateľské rozhranie bez odporúčacieho systému YouTube alebo neporiadku na bočnom paneli.

JSON API pre nástroje

Komplexné REST API sprístupňuje údaje o videách, informácie o kanáloch a výsledky vyhľadávania, aby sa externé nástroje mohli integrovať bez získavania dát z HTML.

Prečo spustiť Invidious na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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