Nasadiť Misskey inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source federatívna platforma sociálnych médií spájajúca vašu komunitu s globálnym fediversom prostredníctvom ActivityPub.
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S čím sa dá postaviť Misskey
Misskey je open-source, funkciami bohatá platforma sociálnych médií vytvorená pre fediverse. Pomocou protokolu ActivityPub vaša inštancia Misskey federuje s Mastodonom, Pleromou a tisíckami ďalších fediverse serverov, čím poskytuje vašim používateľom prístup ku globálnemu sociálnemu grafu, pričom všetky dáta zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre.
Na rozdiel od veľkých centralizovaných platforiem, Misskey kladie na prvé miesto kontrolu komunity — vy nastavujete pravidlá, moderačné zásady a kto sa môže pripojiť. Self-hosting na VPS znamená žiadnu algoritmickú manipuláciu, žiadne zhromažďovanie dát a žiadne riziko, že platforma zmizne okolo vás.
Kľúčové vlastnosti Misskey
Federácia ActivityPub
Vaša inštancia sa pripája k viac ako 10 000 serverom fediverse, aby používatelia mohli sledovať a interagovať s účtami na Mastodone, Plerome a iných platformách bez opustenia vašej inštancie.
Vlastné reakcie emoji
Reagujte na akýkoľvek príspevok s akýmkoľvek emoji – vrátane vlastných, ktoré nahráte – čo ďaleko presahuje jednoduché „páči sa mi to“ na jedno tlačidlo, ktoré ponúka väčšina platforiem.
Vstavaný mediálny disk
Každý používateľ získa osobný mediálny disk na nahrávanie, organizovanie a opätovné použitie súborov a obrázkov v rámci príspevkov bez opätovného nahrávania.
Zásuvný modul a systém tém
Rozšírte Misskey pomocou pluginov poháňaných AiScriptom a aplikujte vlastné témy na hlboké prispôsobenie rozhrania pre vašu komunitu.
Flexibilná viditeľnosť poznámok
Každý príspevok možno nastaviť ako verejný, pre domácu časovú os, len pre sledovateľov alebo ako priamu správu – čo používateľom poskytuje podrobnú kontrolu nad tým, kto čo vidí.
Prečo spustiť Misskey na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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