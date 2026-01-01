Zľava až do výšky 69 % na Galaxy

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Open-source webová platforma pre prístupné, reprodukovateľné bioinformatické analýzy a dátovo náročné vedecké pracovné postupy.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Galaxy inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Galaxy

Galaxy je open-source webová platforma, ktorá umožňuje výskumníkom spúšťať, zdieľať a reprodukovať dátovo náročné biomedicínske analýzy bez napísania jediného riadku kódu. Používaná tisíckami laboratórií po celom svete, integruje tisíce nástrojov príkazového riadka za jednotným rozhraním prehliadača, aby vedci mohli vytvárať komplexné bioinformatické pipeline, sledovať každý parameter a spustiť presne tú istú analýzu o mesiace neskôr.

Samohosting Galaxy na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé sekvenčné dáta, kohorty pacientov a nepublikované pracovné postupy úplne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za úlohu a bez čakania vo fronte zdieľaného servera. Táto šablóna dodáva jeden all-in-one kontajner s Galaxy, PostgreSQL a nginx predkonfigurovaný pre okamžité nasadenie pre jedného nájomníka.

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Kľúčové vlastnosti Galaxy

Reprodukovateľné pracovné postupy

Zaznamenajte každý nástroj, parameter a verziu dátovej sady, aby bolo možné akúkoľvek analýzu opätovne spustiť bit po bite mesiace alebo roky neskôr.

Vizuálny editor pipeline

Vytvárajte viackrokové bioinformatické pipeline na plátne s funkciou drag-and-drop bez skriptovania v Bash alebo Snakemake.

Tisíce nástrojov

Nainštalujte preverené nástroje z Galaxy Tool Shed, zahŕňajúce genomiku, proteomiku, metabolomiku, zobrazovanie a strojové učenie.

Interaktívne zápisníky

Spustite Jupyter, RStudio a ďalšie interaktívne prostredia priamo s vašimi históriami a súbormi údajov Galaxy.

Histórie a zdieľanie

Zorganizujte každé spustenie analýzy vo verzovanej histórii, ktorú môžu zdieľať, publikovať alebo importovať spolupracovníci jedným kliknutím.

Riešenie závislostí Conda

Nástroje riešia svoje závislosti automaticky prostredníctvom Conda a BioContainers, čím eliminujú konflikty prostredia.

Prečo spustiť Galaxy na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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