Nasadiť Galaxy inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source webová platforma pre prístupné, reprodukovateľné bioinformatické analýzy a dátovo náročné vedecké pracovné postupy.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Galaxy
Galaxy je open-source webová platforma, ktorá umožňuje výskumníkom spúšťať, zdieľať a reprodukovať dátovo náročné biomedicínske analýzy bez napísania jediného riadku kódu. Používaná tisíckami laboratórií po celom svete, integruje tisíce nástrojov príkazového riadka za jednotným rozhraním prehliadača, aby vedci mohli vytvárať komplexné bioinformatické pipeline, sledovať každý parameter a spustiť presne tú istú analýzu o mesiace neskôr.
Samohosting Galaxy na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé sekvenčné dáta, kohorty pacientov a nepublikované pracovné postupy úplne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za úlohu a bez čakania vo fronte zdieľaného servera. Táto šablóna dodáva jeden all-in-one kontajner s Galaxy, PostgreSQL a nginx predkonfigurovaný pre okamžité nasadenie pre jedného nájomníka.
Kľúčové vlastnosti Galaxy
Reprodukovateľné pracovné postupy
Zaznamenajte každý nástroj, parameter a verziu dátovej sady, aby bolo možné akúkoľvek analýzu opätovne spustiť bit po bite mesiace alebo roky neskôr.
Vizuálny editor pipeline
Vytvárajte viackrokové bioinformatické pipeline na plátne s funkciou drag-and-drop bez skriptovania v Bash alebo Snakemake.
Tisíce nástrojov
Nainštalujte preverené nástroje z Galaxy Tool Shed, zahŕňajúce genomiku, proteomiku, metabolomiku, zobrazovanie a strojové učenie.
Interaktívne zápisníky
Spustite Jupyter, RStudio a ďalšie interaktívne prostredia priamo s vašimi históriami a súbormi údajov Galaxy.
Histórie a zdieľanie
Zorganizujte každé spustenie analýzy vo verzovanej histórii, ktorú môžu zdieľať, publikovať alebo importovať spolupracovníci jedným kliknutím.
Riešenie závislostí Conda
Nástroje riešia svoje závislosti automaticky prostredníctvom Conda a BioContainers, čím eliminujú konflikty prostredia.
Prečo spustiť Galaxy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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