Nasaďte CitrineOS inštaláciou jedným kliknutím.
Systém riadenia nabíjacích staníc OCPP 2.0.1 s otvoreným zdrojovým kódom pre prevádzkovateľov sietí elektrických vozidiel.
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S čím sa dá postaviť CitrineOS
CitrineOS je open-source systém na správu nabíjacích staníc (CSMS) od LF Energy, vybudovaný na protokole OCPP 2.0.1, so spätnou kompatibilitou pre OCPP 1.6. Server smeruje správy WebSocket z nabíjačiek EV, uchováva transakcie a konfiguráciu v PostgreSQL s PostGIS a sprístupňuje REST a GraphQL API prostredníctvom vrstvy Hasura pre integrácie operátorov.
Vlastné hostovanie CitrineOS na vašom VPS udržiava telemetriu stanice, autorizácie vodičov a históriu transakcií pod vašou vlastnou kontrolou namiesto cloudu dodávateľa. Konzola Hasura GraphQL vám umožňuje priamo v prehliadači dopytovať a spravovať údaje nabíjacích staníc, zatiaľ čo porty OCPP WebSocket zostávajú otvorené pre pripojenie nabíjačiek.
Kľúčové vlastnosti CitrineOS
OCPP 2.0.1 natívny
Implementuje najnovší protokol Open Charge Point s certifikovaným jadrom a pokročilými bezpečnostnými profilmi, plus spätná kompatibilita pre stanice OCPP 1.6.
GraphQL dátová konzola
Hasura automaticky generuje typové GraphQL API a konzolu nad schémou CitrineOS, umožňujúc dopyty v reálnom čase o reláciách, hodnotách meračov a stave staníc.
Modulárny smerovač správ
Modulárny systém riadený dekorátormi smeruje správy OCPP cez RabbitMQ, takže moduly autorizácie, transakcií a reportovania škálujú nezávisle od vrstvy WebSocket.
Prístup k dátam GraphQL
Hasura automaticky generuje typované GraphQL API nad schémou CitrineOS PostgreSQL, sprístupňujúc predplatné v reálnom čase pre relácie, hodnoty meračov a stav stanice.
S3-kompatibilné úložisko
Vstavaná inštancia MinIO ukladá obrazy firmvéru, protokoly staníc a balíky certifikátov prostredníctvom štandardného rozhrania S3 API, pripravená na neskoršiu výmenu za AWS S3 alebo GCS.
Prečo spustiť CitrineOS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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